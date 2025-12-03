Los resultados de las Legislativas 2025 aún generan análisis, reposicionamientos y diagnósticos dentro del arco político sanjuanino. En el Café de la Política, Emilio Baistrocchi —excandidato de Provincias Unidas y una de las figuras centrales de Hacemos por San Juan— ofreció una lectura detallada de un proceso electoral que, según sostuvo, “fue una elección muy atípica y eso queda a la vista si se desmenuza el resultado”.

Para Baistrocchi, lo ocurrido en las urnas no responde a los patrones históricos de la provincia. “El justicialismo salió primero, pero perdió una banca y no obtuvo un cúmulo de votos importante en función relativa de la historia que tiene”, señaló. El dirigente remarcó que el oficialismo provincial tuvo un comportamiento distinto al habitual: “La boleta del oficialismo salió segundo, pero conservó el legislador y logró sacar cabeza en la polarización tan fuerte que se vio a nivel nacional entre el kirchnerismo y Milei”.

Ese contexto nacional, agregó, también tuvo su correlato local. “Milei, que parecía acá muy golpeado en los meses previos, no solamente hizo una buena elección, sino que ganó un diputado a pesar de salir tercero”, analizó. La lectura del excandidato coincide con lo que otros espacios ya vienen señalando: la fuerte discusión nacional terminó ordenando parte del voto, incluso en una provincia donde el oficialismo mantiene un perfil más moderado.

Al referirse al desempeño de su espacio, Baistrocchi reconoció que no lograron el objetivo electoral que se habían planteado, aunque puso el foco en la construcción política alcanzada. “Nosotros no tuvimos la elección que queríamos, pero siendo un partido que se había constituido ese mismo año, en nuestra primera elección, haber salido cuarto entre nueve, adelante del equipo del presidente, del gobernador y del kirchnerismo, era mucho”, afirmó. En esa línea, consideró que ubicarse como cuarta fuerza provincial “ha sido un paso importante” para el armado de Provincias Unidas.

¿Ganó Andino o Uñac?

Consultado sobre la lectura interna del triunfo del peronismo, Baistrocchi evitó simplificaciones y planteó que no hay un único ganador dentro del Frente. “Yo no sé decir quién ganó, si el kirchnerismo, si Uñac que fue el que armó la lista, si Andino. También puede haber un cúmulo de cosas, ¿no?”, expresó.

Sin embargo, sí dejó una reflexión política sobre la estrategia del espacio. Baistrocchi sostuvo que Andino fue el candidato “menos kirchnerista” de la oferta electoral justicialista, una táctica que, según explicó, no es nueva dentro del kirchnerismo. “Es muy de una estrategia que utiliza el kirchnerismo: esconderse tras un candidato poco pintado con su propia fuerza”, afirmó. Para graficarlo mencionó antecedentes nacionales: “Lo hizo oportunamente con Massa, con Santoro —que también provenía del radicalismo— y con muchos otros. Son estrategias para tratar de captar ese voto que les es esquivo. Pero bueno, si les sirve para ganar elecciones...”.

El análisis de Baistrocchi refleja que el reordenamiento del mapa político sanjuanino tras estas Legislativas 2025 está lejos de agotarse. Con espacios en reconstrucción, otros en redefinición y un escenario nacional que sigue afectando las dinámicas locales, el debate interno promete continuar en los próximos meses. Si algo dejó claro el dirigente es que, para todos los sectores, esta elección fue cualquier cosa menos habitual.

Textuales

Emilio Baistrocchi / Dirigente de Hacemos por San Juan