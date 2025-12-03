Round decisivo por la Ley de Transporte: qué discutirán en Diputados

El debate por la nueva Ley de Transporte vuelve a escena en este miércoles 3 en la Cámara de Diputados y, lejos de apaciguarse, promete un nuevo round en una pelea legislativa que lleva semanas acumulando tensión. Aunque el oficialismo asegura que el proyecto ya tiene la estructura final y que solo resta avanzar hacia su aprobación, desde la oposición advierten que aún quedan capítulos por discutir y que no permitirán que la iniciativa llegue al recinto sin las modificaciones que consideran clave.

El punto de conflicto se reactivó luego de que el oficialismo lograra asegurarse el tratamiento de preferencia para la sesión del próximo 11 de diciembre, una jugada que fue interpretada como una señal clara de que buscan acelerar la votación definitiva. Sin embargo, legisladores peronistas volvieron a marcar diferencias y advirtieron que, si es necesario, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Obras seguirán trabajando más allá de los plazos pretendidos por el oficialismo.

Las comisiones se reunirán desde las 8 de la mañana para revisar el texto una vez más, aunque en el oficialismo dudan de que surjan nuevos aportes. El diputado Enzo Cornejo, presidente de la Comisión de Obras, sostuvo que “nos juntamos a revisar el último bosquejo que teníamos, pero es muy difícil pensar que van a ir con un aporte más. Ya escuchamos, discutimos; en dos oportunidades la oposición pegó el faltazo, incluso cuando vino el secretario de Transporte, Marcelo Molina. Para nosotros es la última discusión y por eso pedimos una moción de preferencia para debatirlo el jueves 11 de diciembre”.

Pero la oposición no ve un cierre tan claro. Desde el bloque giojista de San Juan Vuelve, el diputado Mario Herrero insistió en que aún restan definir puntos sensibles. “Tenemos distintas sugerencias para realizar. En lo general, que todos los que trabajen en autos de alquiler tengan las mismas condiciones, sin importar si es taxi o trabaja con aplicaciones. Esto implica requisitos unificados: carné profesional, evaluaciones psicotécnicas, antigüedad del vehículo, entre otros. En particular, se deben revisar puntos del servicio regular y del no regular”, detalló. Asimismo, anticipó que insistirán en nuevas reuniones si la discusión no logra madurar este miércoles.

El legislador del Frente Renovador, Franco Aranda, también se mostró cauto frente al escenario. “Considero que pedirán que haya aportes de quien consideren en la reunión de este miércoles”, sostuvo. Además, remarcó que, si bien varias de sus observaciones fueron incorporadas, “ahora propondré nuevas correcciones de tipo legal para que salga mejor el proyecto”.

En este contexto, lo que se juega hoy no es solamente un debate técnico, sino la pulseada política sobre si la Ley de Transporte quedará lista para llegar al recinto en la sesión del 11 o si la oposición logrará extender la discusión, estirando la pelea a más round. El oficialismo apuesta a un knockout en la mesa de comisiones; la oposición, a demostrar que el combate está lejos de terminar.

Dato

Este miércoles 3 de diciembre habrá una reunión conjunta entre la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Obras por el proyecto de Ley de Transporte.