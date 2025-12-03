San Juan se prepara para una jornada de miércoles sofocante: calor y ráfagas de viento Norte. El pronóstico emitido anticipa que la temperatura máxima: 36°C regirá en gran parte del territorio provincial.

El fenómeno climático se intensificará debido a las ráfagas de viento Norte que intensificarán la sensación térmica en gran parte del territorio provincial. La intensidad de estas ráfagas será entre 23 y 41 km/h, variando su intensidad a lo largo del día.

En cuanto al comportamiento del aire, la dirección predominante del viento será noroeste por la mañana, rotando al este y nuevamente al noroeste hacia la tarde. La temperatura mínima, por su parte, se estableció en 18°C.