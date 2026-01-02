El Ministerio de Gobierno informó que la App RedTulum presenta actualmente fallas en su funcionamiento debido a inconvenientes técnicos en el sistema de Moovit, plataforma sobre la que opera el servicio.

Ante esta situación, se recordó e invitó a los usuarios del transporte público de pasajeros a utilizar Google Maps como herramienta alternativa para acceder a la información actualizada de la Red Tulum. Desde la aplicación, en el sector Colectivos, es posible consultar recorridos, paradas, líneas y tiempos estimados de viaje.

La información disponible en Google Maps permite concentrar en un solo lugar los datos necesarios para planificar traslados dentro de la provincia, ofreciendo una opción operativa mientras se resuelven los problemas técnicos de la app oficial.

Desde el Ministerio de Gobierno indicaron que se continúa trabajando para restablecer el correcto funcionamiento de RedTulum y garantizar un servicio de transporte público con información clara, accesible y actualizada para todos los usuarios.