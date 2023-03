San Juan fue el epicentro de la competencia Ironman 70.3 el pasado domingo. Una prueba que requiere de mucho entrenamiento, concentración, resistencia y una larga puesta a punto. Con la que llegó Fabio Figueroa, el sanjuanino que ganó la edición 2023 tras haber sido segundo el año pasado. “Me preparé para esto y se me dio, lo había planificado y soñado. Estoy muy feliz”, contó el triunfador, el día después y aun recuperándose del gran desgaste.

En la previa, el atleta de 32 años la había manifestado a DIARIO HUARPE: “Este año voy por todo, quiero ganar el Ironman” y lo consiguió. Luego del segundo lugar en el 2022 –al que no llegó en plenitud por una lesión- se puso como meta triunfar y entrenó todo el año para eso. El circuito tuvo 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo, para marcar el mejor tiempo y quedarse con la gloria en el autódromo el Zonda-Eduardo Copello donde fue la llegada.

Para Figueroa, la clave para ganar fue la natación: “Todo dependía del agua y del tiempo que allí tardara. De los rivales sabía los tiempos, pero no mucho de la gente que venía de afuera del país ni el nivel, pero cuando salí de la natación miré mi reloj y me dije ‘hice una buena natación así que hoy puede ser el día’. Después aproveché el ciclismo que es mi fuerte y en el kilómetro 50 ya estaba liderando la prueba”, relató Fabio Figueroa, quien para DIARIO HUARPE fue el personaje del finde.

Figueroa, dueño absoluto de una resistencia notable, contó que donde más se enfocó para la preparación fue precisamente en la natación. “Hace seis meses empecé con mi profe Martín González, entrenamos duro y se vio reflejado. Incluso el circuito fue más duro que el del año pasado”, relató el ganador.

La espina del segundo lugar en la edición anterior fue la motivación justa para que Fabio le dedicará un año a la puesta a punto. “El año pasado fue la primera vez y me encontré con un segundo puesto porque no la pude preparar como pensaba, y ahí me propuse hacerlo al 100% para este año y ganar la general”, contó.

Mucho de la clave estuvo en la práctica constante de las transiciones, en el dejar de nadar para subirse a la bici y luego a correr sin perder tiempo: “Las hago durante todo el año porque en invierno realizo duatlón (ciclismo y pedestrismo) y durante los entrenamientos diarios lo trabajamos. Lo practicamos el pasar del agua a subirse a la bici, de bajarse de la bici y correr. Se entrena como en situaciones de carrera”.

El plus de ser local le permitió un mayor conocimiento del recorrido y ayudó para el triunfo. “Es un terreno que conozco muy bien, sabía dónde tenía que apretar y eso tiene mucho beneficio”, se sinceró el sanjuanino.

"Confío en mis condiciones y estoy preparado para competir en el exterior, pero el alto costo de estas competencias me lo impiden. Ese Ironman lo corrí porque tuve ayuda del Gobierno de San Juan y la Secretaría de Deportes”, afirmó.

Por otro lado, el deportista, que parece no haber sentido el desgaste de una prueba tan exigente como el Ironman, ya que se viene el Xterra el fin de semana que viene, confió en que la correrá si se recupera físicamente. Después será el turno para el Campeonato Argentino de Triatlón en Córdoba –con otra distancia, más corto y explosivo-.

El también técnico electromecánico expresó que no solo hay que preparar el físico, sino también la mente. “La cabeza juega mucho, durante la carrera uno se encuentra con sensaciones que no son las mejores y hay que superarlas para salir adelante y terminar la competencia”, dijo.

El domingo pasado el año de preparación tuvo premio para Fabio, que lo divide en ciclismo en la mañana, la siesta con natación en la pileta y cuando entra el sol realiza la parte pedestre. “Me muevo todo el año y siempre es intenso y solo me tomo dos semanas de descanso”, detalló de lo que es parte de la clave del éxito para el personaje del finde tras quedarse con el Ironman en San Juan.