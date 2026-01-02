La tragedia de 40 muertos que destruyó a la esposa de Maxi López a horas del nacimiento de su hijo

Daniela Christiansson atravesó un fuerte contraste de emociones al cierre del 2025. El 31 de diciembre nació Lando, su segundo hijo junto a Maxi López, un evento que la llenó de felicidad. Sin embargo, la alegría se vio empañada por una tragedia ocurrida en un bar de un centro de esquí en su Suiza natal, específicamente en Crans-Montana, un sitio vinculado a sus recuerdos de infancia.

El desastre se desató durante los festejos de Año Nuevo, cuando una chispa de una bengala encendida por un joven que estaba sobre los hombros de un amigo alcanzó el techo del local. El incendio resultante dejó más de 45 muertos y 115 heridos.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el suceso el jueves 1 de enero como "una de las peores tragedias de ese país" y lo definió como una "desgracia de una magnitud desconocida". El hecho generó conmoción en Europa por su similitud con lo ocurrido en Cromañón en 2004.

Ante este escenario, la modelo compartió su angustia: "He estado siguiendo las noticias y, aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Tener a mi recién nacido en brazos desde el 31 de diciembre me hace sentir aún más agradecida por cada respiración, por cada momento". Como reflexión final, Christiansson añadió: "La vida es frágil. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias y seres queridos". Actualmente, las autoridades suizas investigan el alcance real del siniestro.