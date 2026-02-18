El gobierno reconoció como un "error" el artículo de la licencias médicas y perdió apoyo de sus aliados

La aprobación de la reforma laboral en el Senado dejó al descubierto un error inesperado que encendió las alarmas en la Casa Rosada. Se trata del artículo 44, una incorporación impulsada por la senadora Patricia Bullrich que generó rispideces con los aliados y despertó a una oposición que hasta entonces se mantenía a la expectativa.

El artículo, vinculado a las licencias médicas y al régimen de pagos reducidos por enfermedades, fue observado por los bloques dialoguistas, que advirtieron sobre su inviabilidad parlamentaria. Ante la presión, el Gobierno optó por eliminar el artículo por completo, sin redactar una alternativa ni buscar una nueva redacción. "No sale", fue la definición que trasladaron los aliados al Ejecutivo, que finalmente aceptó la corrección.

El traspié no pasó desapercibido dentro de la coalición gobernante. Según pudo reconstruir este medio, Karina Milei reprochó a Bullrich el paso en falso, al considerar que la maniobra generó un costo político innecesario y dio aire a sectores opositores que hasta entonces no habían logrado instalar sus críticas en la agenda pública. Hasta el PRO aprovechó la situación para marcar diferencias y negociar modificaciones a cambio de su respaldo. El episodio evidenció las tensiones internas que atraviesan al oficialismo en la recta final del tratamiento de una de las leyes centrales de la gestión.

La corrección en Diputados y los cambios de último momento

A partir de las 14 de este miércoles, las comisiones de la Cámara de Diputados comenzarán a trabajar para subsanar el artículo observado. El dictamen está asegurado, según coinciden las fuentes parlamentarias consultadas, aunque el clima en los pasillos del Congreso refleja cierta inquietud por las idas y vueltas de los últimos días.

Una legisladora con experiencia en la gestión de mayorías explicó que los números están garantizados, pero reconoció que los movimientos de última hora generaron un desgaste innecesario. "Nos sobran para abrir y tenemos los votos para todos los capítulos, pero nos quedamos ahí", graficó mientras mostraba el sistema de seguimiento de votaciones que utilizan para monitorear el comportamiento de cada diputado.

Uno de los cambios que también se introdujo sobre la marcha fue la modificación de las fechas para el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que se postergó hasta 2028. El titular del organismo, Carlos Pirovano, admitió que se enteró de la medida al leer el proyecto presentado. Pirovano, quien ha sido uno de los ejecutores del ajuste en el organismo, redujo la planta de personal de 850 a 250 empleados y achicó de ocho a cuatro los edificios ocupados. La decisión legislativa lo tomó por sorpresa, en medio de una discusión que, según un funcionario de la Casa Rosada, debería haberse centrado en los ejes centrales de la reforma y no en detalles que entorpecieron el debate.

El paro de la CGT como telón de fondo

Mientras el Congreso ultima los detalles para la sesión prevista para este jueves, la CGT confirmó un paro general que coincidirá con el tratamiento de la ley en Diputados. La medida de fuerza, que será comunicada con mayores detalles a las 11 de este miércoles, responde a la presión de las bases sindicales, que empujaron a la conducción cegetista a retomar un rol más combativo frente a la reforma. La convocatoria añade un componente de tensión adicional a una jornada que ya se prevé compleja en el plano legislativo.

El impacto en la opinión pública y la pérdida de la narrativa

El impacto del debate también se refleja en la opinión pública. Un estudio de la consultora Analogías sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales durante febrero de 2026 reveló que el Gobierno perdió el control de la narrativa en comparación con diciembre de 2025.

Según el informe, la reforma ya no se discute predominantemente como una herramienta de modernización, sino como una disputa de poder, con un 43,6 por ciento de las menciones orientadas en ese sentido. Además, se detectó un crecimiento de una postura neutral, que alcanza el 40,1 por ciento, mientras que el apoyo explícito al Gobierno se desplomó al 8,6 por ciento. En la red social X, la conversación pasó de ser binaria entre oficialismo y sindicatos a tripolar, con la aparición de una comunidad de desconfianza generalizada que representa el 23,4 por ciento de las interacciones y que rechaza tanto al Gobierno de Javier Milei como a la CGT.

La mirada del Gobierno y los datos de la economía real

En medio de este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su sorpresa por la escasa repercusión positiva de las medidas adoptadas. "Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro", disparó el funcionario.

Una posible respuesta a su inquietud podría encontrarse en los últimos datos del INDEC sobre utilización de la capacidad instalada en la industria. Mientras sectores como la refinación del petróleo alcanzaron el 87,1 por ciento y productos alimenticios y bebidas llegaron al 63,6 por ciento, otros rubros muestran una marcada retracción. La industria automotriz registró apenas un 31,2 por ciento, más de diez puntos por debajo del mismo período del año anterior. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4 por ciento y textiles al 35,2 por ciento.

El Centro CEPA, en base a datos oficiales, aportó otra dimensión del fenómeno. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la cantidad de empresas registradas se redujo de 512.357 a 490.419, lo que representa una contracción de 21.938 compañías, equivalente a 30 empresas por día. En el mismo lapso, se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados.