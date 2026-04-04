El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, puso bajo la lupa la reciente mejora en los indicadores de pobreza e indigencia. Si bien reconoció que estadísticamente los números bajaron, advirtió que existe una “ficción metodológica” que distorsiona la realidad que viven los hogares argentinos día a día.

Para el especialista, el descenso registrado en las planillas no se traduce en un alivio real para las familias. “Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. La gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, cae el consumo de lácteos, de yerba y el consumo general”, sentenció Salvia en una entrevista radial.

El peso de las tarifas y canastas viejas

Uno de los puntos más críticos del análisis de Salvia radica en cómo se mide la pobreza actualmente. Según explicó, el INDEC utiliza parámetros de consumo de los años 2004 y 2005, una época donde los alimentos eran el gasto principal y los servicios básicos tenían un peso mínimo en el presupuesto.

“La gente deja de ser pobre en la estadística porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo. Hoy la luz, el gas y el transporte se llevan una parte enorme del ingreso”, detalló el sociólogo.

Radiografía de la crisis invisible

Salvia describió un escenario de estancamiento donde la clase media baja es la más golpeada. Este sector ha tenido que achicar gastos corrientes y sacrificar consumos básicos para poder afrontar el incremento de las tarifas y el transporte.

Consumo: Niveles similares a la pospandemia (2021-2022).

Vivienda y Salud: La gente dejó de arreglar su casa y redujo gastos en salud y educación.

Mercado Laboral: Empleo privado estancado, caída del empleo público y suba de la informalidad.

Finalmente, el investigador lanzó un dato preocupante hacia el futuro inmediato: estimó que el cuarto trimestre del año ya mostraría un retroceso, ubicando la pobreza estructural en torno al 30%. “No hay una crisis alimentaria, pero tampoco una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando la pobreza”, concluyó.