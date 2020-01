La UCR de Paraná se solidarizó con Varisco, condenado por narcotráfico, y dijo que es "inocente"

La Unión Cívica Radical (UCR) de Paraná se solidarizó hoy con el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, condenado el lunes último a seis años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes, y ratificó "plenamente su inocencia".



En un comunicado, la UCR sostuvo que hubo "instancias políticas desencadenantes de muchas de las acciones que enrarecieron el devenir del proceso judicial".



La UCR también se solidarizó con la ex secretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y el ex concejal, Pablo Hernández, también condenados en la misma causa, y consideró que tienen "inocencia y entereza moral".



"En esa inocencia seguimos confiando absolutamente y estamos seguros que será develada más temprano que tarde y que la verdadera realidad aflore con fuerza sanadora", concluyó.



Entre los firmantes del escrito figura la concejala y pareja de Varisco Claudia Acevedo, ambos esperando la fecha de inicio de un juicio por hurto de energía eléctrica.



El presidente de la UCR Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, solicitó "esperar a que termine la Justicia" sobre el caso Varisco, porque "todavía queda tiempo para la apelación y fundamentos".



"A partir de ahí, tendrá que actuar la UCR, pero hay que respetar las instituciones y los tiempos para que se haga Justicia", agregó.



Por su parte, el diputado nacional por Entre Ríos, Atilio Benedetti (UCR), pidió "aceptar y respetar" la decisión judicial y exigió al partido que tomen "las medidas que corresponden" contra Varisco.



En la UCR y Cambiemos, dijo, "siempre hemos luchado por una Justicia independiente, que no tenga reparos a la hora de investigar y condenar delitos vinculados al poder político".



En diálogo con APF, consideró "plausible que la Justicia se haya expedido rápidamente con un dirigente que dejó el gobierno hace pocos días, porque esto consolida el sistema republicano".