Algunas semanas atrás los dos espacios opositores que más votos obtuvieron el año pasado en las legislativas fueron dando muestras que hicieron suponer que estaba todo dado para oficializar públicamente su unión de cara a los comicios del año que viene. Pero en los últimos días todo quedó en pausa por la falta de acuerdos de las referencias nacionales. El principal problema que existe hoy es que las cabezas de Juntos por el Cambio nacional siguen mostrando su reticencia a incluir al espacio que lidera Javier Milei y esto impacta en las decisiones provinciales.

Esta situación impactó en el plano político local, ya que el deseo de formar un gran frente opositor que se venía construyendo se desaceleró en los últimos días. Las señales públicas que se dieron en la conferencia de desagrado por la nueva ley electoral de San Juan es una imagen que hoy es difícil de replicar.

El presidente de ADN, Martín Turcumán, fue el que le dijo a DIARIO HUARPE que "nuestra referencia nacional es Milei con su partido la Libertad Avanza, porque nos convencen los cambios radicales que quiere hacer en la política Argentina".

Esto llevó a que dirigentes como Marcelo Arancibia, presidente del GEN, se mostrara crítico cuando fue consultado al respecto y afirmara que "a principios de año en la mesa que formamos en Consenso Ischigualasto acordamos que nos uniríamos a Juntos por el Cambio para lograr unión de toda la oposición. Por esto es que espero que ADN reflexione y cumpla con lo acordado".

El que bajó el tono de la discusión fue Marcelo Orrego, referencia provincial de Juntos por el Cambio, al afirmar que "todavía no he podido reunirme con ADN luego de las declaraciones nacionales de las referencias nacionales, pero nunca dejamos el diálogo. Es todo muy reciente para dar definiciones ya sea como que existe acuerdo como que no, nosotros seguimos respetando a todos y manteniendo el diálogo".

Es necesario recordar que uno de los partidos fundacionales de Juntos por el Cambio fue el radicalismo a nivel nacional y provincial, justamente el partido centenario es el más reticente a permitir la incorporación del libertario. Por eso es que hasta que no haya una pronunciación a favor, los puentes construidos se van derrumbando y aislando a Milei y a todos los partidos que lo acompañen.

Los partidos libertarios

Si bien ADN se referenció con Javier Milei, existen otros espacios locales que también trabajan en el proyecto nacional del libertario. Puntualmente, hace unas semanas obtuvo personería jurídica el Partido Libertario de San Juan, que es una creación solicitada por el mismo Milei para obtener la territorialidad necesaria para erigirse como candidato a presidente en un futuro.

Este es un requisito mínimo que establece el Tribunal Electoral Federal para todos aquellos que busquen ser considerados como candidatos y que deben cumplir sí o sí para ser habilitado a jugar.