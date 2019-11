La yegua Misty Spring va por el quinto triunfo consecutivo en el Hándicap Trevisa

La yegua Misty Spring, con la monta del jockey Luciano Cabrera, es la favorita para ganar mañana el Hándicap Trevisa, una prueba de 1.000 metros sobre arena con un premio de 165.000 pesos que se correrá en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Greenspring viene de cuatro triunfos seguidos y cuenta con una campaña oficlal de seis victorias en 14 carreras. Mañana es casi una fija nacional pero, como se dice en el turf," las carreras hay que correrlas".



En sus dos últimas actuaciones dejó una muy buena impresión. El pasado 28 de enero venció por media cabeza a Singerlands en 54s 61/100 para la recta de Palermo, mientras que en su última - 4 de marzo de 2019 - le ganó por 2 cuerpos y medio a Bavarian Girl en 55s 43/100.



La yegua volverá después de ocho meses de reposo y ese es el gran interrogante de la carrera, su inactividad.



Defiende los colores del stud Don Toto de la ciudad de Río IV, Córdoba . Es una yegua de 5 años con mucho oficio, clase y temperamento. Habrá que ver si es la misma de épocas pasadas. Por cartilla es ganadora antes de largar.



Su enemiga es Lake Waterfall, una hija de Anjiz Lake que está en manos del entrenador Juan Sebastían Maldotti y que será corrida por el jinete cordobés Juan Carlos Noriega.



Tiene un palmarés de cuatro carreras ganadas sobre 22 salidas oficiales. El 29 de junio, en su última actuación entró en el undécimo puesto en una carrera donde compitió con rivales de jerarquía.



Hizo poco ante Excellent Art, Be To Life, Jazz Day,etc. Ahora vuelve para recomponer su imagen. Vine de correr sobre 1.200 metros y 1.400 metros, algo que no la favoreció demasiado. Mañana en la recta (1.000 metros) puede elevar su rendimiento.



Diosa Pampeana, una hija de Mutakddim, surge como un buen lance. Juan Cruz Villagra, otro jinete cordobés, es su jockey y su entrenador es Omar Labanca.



Tiene un récord de seis victorias oficiales sobre 23 competencias. El 25 de septiembre corrió por última vez en la arena normal de San Isidro sobre 1.200 metros. Entró en el décimo lugar a 13 cuerpos de la ganadora Regalo del Cielo. Es otra que va por una rehabilitación.



En el noveno turno del programa se correrá el Clásico Gran Premio Jorge Laffue en el hipódromo de La Punta de la provincia de S an Luis. Será televisada a San Isidro a través del sistema simulcasting.



La carrera tiene un premio de 500.000 pesos y como favorito aparece la figura de Teenek, quien irá con la monta del jockey Osvaldo Alderete. Hay 20 anotados y muchas fijas dando vuelta por el ambiente burrero. Son 1.800 metros de arena y un montón de ilusiones dando vuelta.