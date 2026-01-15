Lali Espósito y Pedro Rosemblat oficializaron su casamiento mediante un anuncio que destacó por la elección de una joya única y cargada de historia,. Bajo la frase “Nos casamos”, la pareja compartió en redes sociales imágenes de su intimidad donde el anillo de compromiso fue el centro de atención.

La pieza, fabricada en oro amarillo de 18 quilates, presenta un diseño francés conocido como Toi et Moi (“Tú y yo”), popularizado originalmente por Napoleón Bonaparte en 1796.

Este estilo, asociado a figuras de fuerte personalidad como Jackie Kennedy, Ariana Grande o Megan Fox, simboliza la unión de dos personas sin que pierdan su identidad propia. Dicho concepto se representa mediante dos diamantes con cortes distintos: uno redondo y otro cuadrado.

Aunque la noticia sorprendió recientemente, la cantante ya había mostrado la sortija de diseño argentino en publicaciones de sus vacaciones, pasando inadvertida para sus seguidores hasta la confirmación oficial.

El compromiso generó una reacción masiva en plataformas digitales, superando los cientos de miles de “me gusta” y atrayendo el interés de colegas del espectáculo. Incluso, dos reconocidos artistas musicales ya expresaron su voluntad de cantar durante la futura celebración.