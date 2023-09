Lapidario: Max Verstappen ridiculizó a Lewis Hamilton con sus declaraciones

La Fórmula 1 es testigo de una temporada cargada de tensión, pero esta vez la contienda se libra fuera de la pista más que en el asfalto. Max Verstappen, el talentoso piloto neerlandés, mantiene un dominio claro en el campeonato, dejando atrás a sus competidores más cercanos. Sin embargo, son las palabras y declaraciones de los mismos las que están añadiendo un toque de picante a la competición.

En este contexto, Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, hizo oír su voz antes del inicio del Gran Premio de Italia para lanzar nuevamente críticas hacia el piloto de Red Bull, quien lidera el campeonato con 339 puntos, con una ventaja de 138 sobre su compañero de equipo, Sergio "Checo" Pérez, y de 171 sobre Fernando Alonso, de Aston Martin. El británico, que ya se había pronunciado sobre Verstappen y el equipo austriaco anteriormente, retomó el tema, esta vez enfocándose en los compañeros de su rival.

Hamilton comentó: "En mi opinión, Valtteri y, en realidad, todos mis compañeros de equipo han sido más fuertes que los compañeros de Max. Jenson Button, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas, Nico Rosberg... he tenido muchos compañeros. Todos fueron muy consistentes, y Max nunca ha competido contra nadie como ellos. Cuando yo solía estar medio segundo por delante de Valtteri, no se hablaba tanto como cuando Max está medio segundo por delante de Pérez. Se ha exagerado mucho más".

Las palabras de Hamilton llegaron rápidamente a oídos de Verstappen, quien respondió sin rodeos: "Quizás esté un poco celoso de mi éxito actual. Este tipo de declaraciones... posiblemente piense que está ganando algo con eso, pero a mí no me importa. Creo que a Mercedes le resulta muy difícil lidiar con la derrota después de todos estos años ganando tanto. En algún momento tienes que ser realista y apreciar lo que están logrando otros equipos".

Más contundencia de Max Verstappen

"Hicimos lo mismo cuando ellos dominaban, y dijimos: 'Tenemos que trabajar más duro porque no somos lo suficientemente buenos'. Puedes seguir gritando y quejándote de que lo que hacemos no es tan especial... solo tienes que enfrentarte a ti mismo", añadió. Finalmente, Verstappen también respondió a los comentarios de Toto Wolff, el director de Mercedes, diciendo: "Son comentarios poco acertados. Simplemente conduzco el coche que tengo de la forma más rápida posible. La gente se pregunta cuál es mi estilo de conducción, pero no es algo fijo; me adapto a lo que se necesita para que el coche vaya rápido".