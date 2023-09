Para terminar la jornada, nada mejor que hacerlo bien informado y con las noticias más relevantes del día. A continuación, un resumen de lo que ocurrió en San Juan este miércoles 13 de septiembre.

1. Según el Indec, la inflación de agosto fue del 12,4%

La inflación de agosto cumplió la peor de las expectativas: cerró en un 12,4% según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Es la variación intermensual más alta desde 1991, pocos años después de que terminara la hiperinflación de Alfonsín. El aumento de precios lo palanquearon dos sectores básicos: los alimentos y bebidas no alcohólicas que subieron un 15,6% y la salud, que aumentó un 15,3% luego de que autorizaran una actualización de prepagas.

2. Estatales de San Juan tendrán un aumento de 12,4% en el sueldo de septiembre

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación de agosto fue del 12,4%, y se convirtió en la variación intermensual más alta desde 1991, con un acumulado del 80,2 en lo que va del año. Por ese motivo, los estatales de San Juan verán reflejado un aumento del 12,4% en los sueldos de septiembre.

3. Sorteo del IPV: 33.000 inscriptos no mostraron interés en las casas

El nuevo sistema del IPV permite que las familias inscriptas elijan por cuál barrio participar y también no ser parte del sorteo, si es que ninguno le interesa o no necesitan una casa. Hasta el momento esta es la situación de 33.000 familias, que no integrarán el listado de postulantes por los 18 complejos habitacionales del Gran San Juan que sortearán en noviembre.

4. Educación confirmó que se retoma el Plan Fines en San Juan

El pasado 29 de agosto se dio a conocer la noticia de la suspensión del Plan Fines en San Juan por la falta de fondos que no fueron enviados desde Nación. La ministra de Educación, Cecilia Trincado, confirmó que en los próximos días se retoma con el programa para la culminación de los estudios de unas 2.000 personas distribuidas en 15 grupos.

5. Encontraron una plantación de marihuana en San Juan

Encontraron una plantación de marihuana en la casa de un hombre después de que su hermano lo denunciara. El hecho sucedió en Villa Etelvina, Caucete. El hecho comenzó cuando un joven de 20 años se presentó ante las autoridades policiales locales y manifestó su preocupación por el comportamiento agresivo de su hermano, un ciudadano de 23 años. Además de esta inquietud, el joven proporcionó información adicional que llamó la atención de las autoridades: su hermano tendría un cultivo de plantas de marihuana en el interior de su vivienda.