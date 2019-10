Las reservas del BCRA cierran en US$ 46.591 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las reservas internacionales finalizaron hoy en US$ 46.591 millones informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Resumen diario de variables financieras.



De esta manera, el nivel cayó en US$ 294 millones respecto del cierre de ayer que se ubicó en US$ 46.885 millones.