Leandro Paredes contó una intimidad de su relación con Leo Messi y estallaron las redes

Leandro Paredes se sumó a la producción del influencer Grego Rosello 'Fernet con Grego' y tras la publicación del encuentro hubo un fragmento que se volvió viral. A pesar de compartir años en la Selección Argentina junto a Leo Messi, ningún jugador probablemente haya olvidado los primeros encuentros con el capitán del seleccionado.

Por ello, Grego le consultó a Paredes cuando dejó de llamar a Messi por su apellido. Y, si bien el mediocampista argentino reconoció que siempre le dijo Leo, contó una anécdota muy graciosa. Se trata de la relación de su hijo menor, Giovanni, con el 10 de Argentina, el niño veía regularmente a Leo por las juntadas que llevaban a cabo los argentinos en París y cuando le hablaba lo llamaba por su apellido, hasta que un día Messi se cansó.

Publicidad

"No me digas más Messi, Leo me llamo."

Lionel Messi