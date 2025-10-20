La acumulación de tarjetas amarillas preocupa a Boca y River de cara al superclásico que se jugará en la Bombonera. En el caso de Boca, Leandro Paredes recibió su cuarta amonestación durante la derrota ante Belgrano y quedó al límite de la suspensión. Lautaro di Lollo, titular en la zaga central, también está en la misma situación tras su amonestación frente a Defensa y Justicia.

El árbitro Pablo Dóvalo fue cuestionado por el Xeneize por su actuación en el partido ante Belgrano, especialmente por la tarjeta a Paredes en un contragolpe del Pirata, donde el capitán fue amonestado pese a que la falta resultó difícil de observar en la dinámica del juego. Para Boca, la acumulación de amarillas representa un problema adicional, ya que ambos jugadores son piezas clave en el equipo de Claudio Úbeda, y cualquier ausencia afectaría la urgencia del club por sumar puntos y asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores.

En River, Marcelo Gallardo también enfrenta situaciones similares. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, pilares de la zaga titular, vieron su cuarta tarjeta amarilla en el duelo ante Talleres y deberán cuidarse en los próximos partidos ante Gimnasia y en la Copa Argentina. El objetivo del Muñeco es mantener a su equipo en plena competencia por la tabla anual y por el Grupo B de la Libertadores, por lo que el superclásico adquiere una relevancia estratégica además del valor clásico del encuentro.

La proyección indica que tanto Martínez Quarta como Rivero volverán a formar dupla central en el próximo partido de Copa Argentina y en el enfrentamiento ante Gimnasia en el Monumental, donde deberán evitar la amonestación para llegar al superclásico con todo el plantel disponible. Para Boca, el desafío es similar: Paredes y di Lollo serán seguidos de cerca por el cuerpo técnico para no perder piezas clave en un partido decisivo para la tabla anual y la clasificación a torneos internacionales.

El superclásico no solo representa un choque histórico entre los rivales más importantes del fútbol argentino, sino que también será determinante en la disputa por la clasificación a la Copa Libertadores y por posiciones en la tabla anual, convirtiendo la acumulación de amarillas en un factor crucial para ambos equipos.