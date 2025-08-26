El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa ofreciendo un beneficio exclusivo para sus afiliados: la entrega gratuita de lentes ópticos. En septiembre de 2025, más de 5 millones de jubilados, pensionados y personas mayores en Argentina podrán seguir accediendo a esta prestación que busca mejorar la calidad visual y la salud integral de este grupo etario.

Este programa permite a cada afiliado solicitar anualmente hasta dos pares de anteojos, que pueden ser uno para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un par de lentes bifocales que combinan ambas funciones. Para quienes opten por los bifocales por primera vez, deberán cumplir con la Escala FIN, un estudio que determina la adaptación visual al uso de estos lentes.

Es fundamental destacar que si un afiliado no logra adaptarse a los lentes bifocales, no podrá solicitar posteriormente pares separados para cerca y lejos dentro del mismo año prestacional.

Para acceder a este beneficio, los afiliados activos de PAMI deben presentar una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la obra social, que incluya la receta con la graduación visual, firma, sello y número de matrícula del profesional. Esta orden tiene una validez de 150 días desde su emisión. Además, se requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial vigente de afiliación a PAMI.

El trámite se realiza directamente en una óptica autorizada adherida al programa, sin necesidad de solicitar turno previo. Allí, el afiliado podrá realizar las pruebas visuales necesarias y elegir el modelo de lentes que se ajuste a su prescripción y preferencias. Una vez seleccionado, el establecimiento entrega un comprobante para el seguimiento del pedido.

Para iniciar el proceso, se recomienda consultar a un oftalmólogo dentro de la cartilla médica de PAMI para obtener la prescripción adecuada. Toda la información y asesoramiento adicional están disponibles a través del canal de Atención Virtual del sitio web oficial, en las oficinas presenciales o llamando a la línea 138 (PAMI Responde), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.