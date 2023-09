Leonela Yúdica es la sanjuanina que representa a la provincia en el boxeo a nivel mundial. La peso mosca compitió el pasado 28 de julio ante la estadounidense Seniesa Estrada, en el Palms Casino Resort de Las Vegas. Tras una excelente pelea de la nacida en San Juan, el fallo de los jueces no fue coincidente y dio como ganadora a la “Super Bad” Estrada. Es por ello, que Leonela junto a su equipo decidieron pedir la revancha al Consejo Mundial del Boxeo (WBC).

Yúdica, en diálogo con DIARIO HUARPE, expuso que si bien las respuestas formales todavía no han sido emitidas, de manera extraoficial le dijeron que no le van a dar la revancha. “No les conviene. Estrada tiene mucho peso, así como también su empresa y promotores”, agregó la boxeadora.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“La verdad que me queda el sabor amargo de no tener la oportunidad de la revancha. Me hubiese gustado. Incluso lo miro desde el otro lado y me parece que hubiese estado bueno disputar una revancha”, dijo la púgil sanjuanina. Además, mencionó que hasta el momento nadie se había plantado y le había disputado una pelea a la estadounidense como lo hizo Yúdica.

“En su interior debe saber que perdió”, aseveró Leonela.

Según BoxRec, un sitio que actualiza los ranking de los boxeadores, clasificó a la sanjuanina peso mosca como tercera en el ranking mundial en el año 2020, por debajo de la misma Seniesa Estrada y Yokasta Valle, ocupando el primer puesto. “La idea es quedarme en la misma categoría, ya que con la pelea que hice quedé en el tercer puesto a nivel mundial y creo que en algún momento va a tener que enfrentarme”, finalizó la sanjuanina.

Mientras tanto, Leonela sigue entrenando esperando la oportunidad. Por el momento, no tiene ninguna pelea pactada, pero están en las averiguaciones para realizar una pelea en Argentina, a seis u ocho rounds, así vuelve nuevamente a la actividad. Con esta pelea busca también tener otra vez récords positivos, ya que la derrota contra Seniesa Estrada la deja en una mala posición para pelear por títulos mundiales. Por lo general, le piden a los púgiles que la última pelea sea una victoria.