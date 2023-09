Cien años pasaron desde la denominada Pelea del Siglo, la de Firpo Vs. Dempsey. La misma fue en el año 1923 y tuvo como vencedor al argentino, "el toro de las pampas", como lo llamaban. Es por ese espectáculo, que en Argentina se homenajea el Día del Boxeador. Durante ese tiempo, se consideró que el pugilismo era un deporte que solo los hombres practicaban. Con el pasar de las décadas, las mujeres fueron ganando escena en el ring y derribando muchos prejuicios con respecto a ese encasillamiento. San Juan cuenta con dos boxeadoras que supieron ser campeonas del mundo, Cecilia Román y Leonela Yúdica. Esta última dialogó con DIARIO HUARPE y comentó como fue el duro camino de prejuicios que tuvo que pasar.

"La tormenta" Yúdica comentó que tuvo que atravesar un largo camino de esfuerzos y reconocimiento para poder llegar a donde está. “Tuvimos que demostrar que teníamos condiciones para poder subirnos al ring y poder hacer una buena pelea, un buen combate, al nivel de los varones”. Eso fue un proceso de muchos años, pero hoy en día, las mujeres se plantaron en el mundo del boxeo y es una pelea que ganaron por nocaut. En Argentina, “hay alrededor de 10 campeonas del mundo mujeres, mientras que hombres, solo uno lo ha conseguido”. Y dijo que “eso también habla del gran avance que ha tenido el deporte femenino y, principalmente, el boxeo femenino”.

Leonela Yúdica, acompañada siempre de su equipo.

A lo largo de sus 16 años de carrera, Leonela tuvo que ganarse el reconocimiento de la gente, pero mencionó que los sanjuaninos rápidamente le brindaron su apoyo. “Al principio ha sido difícil ganarme el espacio, que la gente me reconozca, que me acompañe. Pero a medida que fueron pasando las peleas, después de que me hice profesional, que empezaron a conocerme y a seguirme, el apoyo de todos los sanjuaninos ha sido, la verdad, que muy bueno”, dijo. Además, reconoció también el trabajo de su colega púgil Cecilia Román y destacó que el pueblo sanjuanino las reconoce y las apoya en cada pelea que tienen.

En su paso por Las vegas: conoció a Floyd Mayweather y enfrentó a Seniesa Estrada.

Para finalizar, dejó un gran mensaje para los chicos y chicas de San Juan que la siguen y que practican este deporte homenajeado en este día. “Practiquen este deporte con mucha alegría, con mucho entusiasmo y pasión por lo que hacen. A veces es muy difícil y se complica realizar el deporte, la práctica deportiva diaria, a veces por falta de recursos, pero que eso no les impida disfrutarlo y perseguir sus sueños”. Ella además contó su propio relato, que cuando comenzó, jamás se imaginó que iba a llegar a pelear en Las Vegas por un título mundial y, sin embargo, lo logro. Leonela Yúdica lleva 16 años subida al ring y sin dudas le quedan muchos años más de carrera.

Dato

Marcela "la Tigresa" Acuña fue la primera boxeadora profesional que tuvo la Argentina en la década de los '90. Luego, se fueron sumando más mujeres que demostraron tener el nivel y el apoyo por parte de la gente para continuar en el deporte.