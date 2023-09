Desde este lunes está funcionando la operatoria que anunció Sergio Massa por la que se devuelve el IVA en las compras de productos de la canasta básica. Si bien se trata de algo destinado a las compras con medios digitales, en San Juan aseguran que los comercios están en condiciones de aplicarla.

Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica y titular de la CAME en San Juan aseguró que la digitalización que se dio en los últimos años fue clave. "Ya son muy pocos los comercios que no tienen medios electrónicos, por lo que almacenes y kioscos van a poder ofrecer esta opción", explicó.

Esto amplía el beneficio también al pequeño comercio minorista de cercanía. Es que otras medidas a nivel nacional eran a través de convenios con los supermercadistas, como Precios Justos, y el almacén, carnicería o verdulería quedaba en desventaja frente a grandes comercios.

La posible dificultad que vio Minozzi tiene que ver con aquellos que no quieran utilizar las tarjetas de débito o las billeteras digitales para no pagar comisión o porque no quieren facturar las transacciones. Esto, aseguró, puede darse en algunos comercios para evitar mayores costos, pero descarta que sea la mayoría.

"El sector económico va a aprovechar todas las medidas, porque necesitamos que sobrevivan las empresas", aseguró. Es que la caída en las ventas que atraviesan y la baja rentabilidad viene afectando muy profundamente a los empresarios locales.

Aun así, descarto que el incentivo vaya a generar un cambio significativo en los balances que vienen teniendo. "La gente consume lo que puede y el nivel de lo que gastan está en función de cuánto suben los precios", explicó. Por lo tanto, no ven esta medida como una solución, aunque como cualquier herramienta para levantar sus dividendos, la aprovecharán.

Con Mercado Pago, pero solo si se utiliza el débito

En las compras minoristas uno de los datos más importantes a tener en cuenta para aprovechar la devolución del IVA en los productos es que la compra no se debe hacer con el dinero alojado en la billetera virtual. Esto quiere decir que se podrá acceder al descuento usando por ejemplo Mercado Pago, el sistema más común y que más reciben almaceneros,

Es que la condición para que se produzca la devolución de bienes es que el monto se debite de la cuenta. Por eso se debe hacer la compra debitando directamente, aunque sea a través de la billetera virtual.