Sergio Massa se reunió con Alberto Fernández este lunes al mediodía y del encuentro surgió la versión que Nación suspenderá la Ley de Alquileres. Incluso que analizan derogarla y empezar a trabajar en una nueva. Si bien solo pasaron 24 horas, en San Juan ya se sintió el impacto de estas versiones, a pesar de que no hubo cambios todavía.

Y es que justamente la falta de definiciones, porque solo existen versiones periodísticas y ninguna aclara cómo quedará regulado el mercado inmobiliario, generó incertidumbre. Este martes, aseguró a DIARIO HUARPE Mauricio Turell de la Cámara de Inmobiliarios, ya hubo propietarios que frenaron alquileres a la espera de novedades.

La actual norma fija condiciones que estaban destinadas a garantizar un mejor escenario a los inquilinos, como que los contratos se deben hacer por tres años y que el aumento del valor es anual y siguiendo un índice que está unos puntos por debajo de la inflación. Pero durante los tres años que funcionó, hubo críticas de propietarios e inmobiliarias, que criticaban la regulación diciendo que afectaba a propietarios. Del otro lado, los inquilinos denunciaban que hubo especulación y que la falta de viviendas para alquilar era una maniobra de presión.

Con el anuncio de un cambio, las posiciones de ambos extremos se mantuvieron. Inquilinos aseguran que es “una locura” que se suspenda o derogue. Inmobiliarias dicen que es una buena noticia, pero piden que haya claridad en cuanto a las nuevas medidas lo más pronto posible para evitar “más incertidumbre”.

Mauricio Turell dijo que el sector está a la espera de las novedades, porque hay muchos puntos que tendrán en cuenta para analizar si es o no una buena noticia. “Esperamos que no se repita lo que hizo Massa hace dos años, que dijo que iban a modificar y finalmente no lo hicieron”, dijo el empresario.

Los dueños e inmobiliarios están esperando a saber si será una derogación de artículos o total de la norma, como también con qué se va a suplantar. Pero sobre todo, dijo Turell, necesitan que el escenario se aclare urgente. “Colegas ya se encontraron con propietarios que vieron la noticia, iban a firmar un contrato y no lo hicieron, a la espera de que se aclare el panorama”, explicó. El temor es que se dilaten los anuncios y esto paralice aún más un mercado que está ralentizado desde la promulgación en 2020 de la ley.

Fuertes críticas de los inquilinos

“Quieren echarle la culpa a la ley de la situación que viven los inquilinos, me parece una locura, porque lo que hay que solucionar es la inflación galopante, la dolarización de las viviendas y la especulación”, dijo Víctor Bazán, titular de la Asociación de inquilinos de San Juan. El referente aseguró que esta modificación no ayudará a las personas que están buscando una vivienda y, en cambio, desregular el mercado, hará que paguen más y en condiciones más injustas.

En lo que coincidió con Turell es que la situación actual genera más desconcierto, porque todavía no está claro qué sucederá con la normativa. Pero estuvo lejos de considerar que el anuncio es una buena noticia.

“Si el objetivo es volver a la ley anterior, vamos a tener aumentos mucho más elevados, que serán a cada seis meses, los contratos van a bajar a cada dos años, obligando a pagar la comisión inmobiliaria, van a quitar que los depósitos sean devueltos a razón del último mes de alquiler”, enumeró Bazán.

Por otro lado, no cree que la situación vaya a mejorar en cuanto a la oferta, como aseguran desde el sector inmobiliario. “Los problemas van a seguir mientras sigamos teniendo la vivienda dolarizada, la falta de control, la especulación y falta de control”, criticó.

“El mercado insiste en derogar la ley, pero no garantiza que mejore la calidad de vida de los inquilinos, si tenés un 95% del mercado en negro con las mismas o peores condiciones”, dijo. Además, en su opinión esto es el resultado de presiones de años de parte de los grandes propietarios, que lo que buscan es “tener más rentabilidad, sacándole más a un inquilino que hoy destina más del 60% de sus ingresos a alquilar”.

Para Bazán, es un retroceso suspender la ley y hace que Argentina retroceda en una medida a la que están avanzando muchos mercados en el mundo. “Se podrían haber tomado muchas medidas, como bajar la inflación o poner un impuesto a la vivienda desocupada, porque eso frenaría la especulación”, dijo.

Según el representante de inquilinos, en el mercado de San Juan hay 26.000 viviendas desocupadas que los propietarios no quieren poner en alquiler y si se les cobrara por incorporarlas a la oferta habría una regulación del mercado. Consultado por este número, Turell dijo que no tienen un número exacto, pero dijo que “nadie puede obligar a los propietarios” y que esto no es la causa del aumento de precios.

“Es urgente bajar la inflación”, dijo el inmobiliario, quien dijo que los dos problemas que ocasionan la crisis de alquileres de viviendas, que cada vez son más difíciles de encontrar, es el aumento de precios y la ley. “Nosotros dijimos que esto iba a pasar y lamentablemente se cumplió”, dijo.

Del otro lado, Bazán aseguró que son víctima de un sistema injusto. “Construyen en pesos, cobran en precios dolarizados y siempre se opusieron a la ley de alquileres. Cuando no existía cobraban por encima de la inflación y esto es lo que puede volver a pasar”, insistió.