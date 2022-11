Continúa el drama por el precio de los alquileres y los inquilinos más perjudicados en el mes de diciembre van a ser aquellos que están por renovar su contrato o deben pagar la actualización anual de su cuota. Es que el porcentaje de aumento que se estima estaría cercano al 80%, una cifra bastante elevada para un ajuste mensual desde que rige la nueva Ley de Alquileres. Sin embargo, esta tasa está por debajo de lo que será la inflación interanual que superaría el 100%.

Actualmente, la Ley de Alquileres establece que los aumentos deben fijarse anualmente y se calculan a través del Índice de Contratos de Locación. Este cómputo está conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. Según el testimonio de algunos corredores inmobiliarios de la provincia con DIARIO HUARPE, los inquilinos que deban renovar sus contratos sufrirán una suba de casi el 80% este próximo mes.

Esto genera mucha preocupación en los corredores inmobiliarios y una de las asociaciones que representan a los inquilinos en San Juan. A pesar de que todavía faltan menos de 40 días para que finalice el año, ya se conoce que la posible reforma de la ley no se tratará y tampoco hay confirmación de que vaya a ser analizado en 2023.

La discusión pasa por la posibilidad de que los contratos se puedan retrotraer y que pasen de tres a dos años (como era previo a la ley actual), que los ajustes sean semestrales y no anuales (los propietarios no quieren alquilar sus viviendas por la baja rentabilidad) y que los aumentos se pacten libremente entre partes y no por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.

Mauricio Turell, integrante de la Cámara Inmobiliaria, afirmó que para el mes de diciembre el aumento es "pesado" y en enero va a ser aún más grande. “Va a seguir pasando si no se retoca la ley. Los inquilinos van a tener que pagarlo como sea porque si desisten y quieren rescindir el contrato, no van a encontrar nada porque no hay nada. Hoy la oferta es muy baja para la demanda. A los inquilinos no les queda otra que aceptar, esa es la verdadera realidad. Les va a costar porque los salarios no aumentaron de la misma manera. Van a tener que pagar porque es la ley que pidieron”, exclamó.

Desde varios sectores del mercado inmobiliario no ven voluntad política para modificar la normativa. “Mientras los legisladores no modifiquen la ley, esta situación va a continuar del mismo modo y en aumento. Nuestro actual ministro de Economía, Sergio Massa, dijo en su momento que se dio cuenta un año después que se debía modificar la ley, pero no lo hizo, a pesar de su compromiso”, coincidieron Turell y Pablo Domínguez, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios.

Corredores inmobiliarios e inquilinos coinciden en la poca oferta que existe para la demanda de alquileres. Imagen de archivo.

Por su parte, Víctor Bazán, de la Asociación Inquilinos manifestó que la inflación viene haciendo estragos y por eso el aumento interanual de diciembre va a ser un índice muy elevado. Pero destacó como “algo bueno dentro de este contexto malo” que la actualización de los alquileres de diciembre va a ser menor a la inflación anual que va a rondar casi un 100%.

“La actualización es menor a la inflación, eso es bueno, pero si no contenemos la inflación o se quiere derogar la ley, va a ser peor. Desde otras esferas se quieren reformar una ley de alquiler que puede llegar a tener un impacto más nocivo del que tiene ahora. Buscan una actualización cada 6 meses, manejarse bajo un índice inflacionario y no se toma conciencia de la realidad que tienen los inquilinos hoy día”, comentó.

Al mismo tiempo, Bazán señaló que si no se mejora la situación inflacionaria y no se empieza a hablar del precio real de los valores de los inmuebles la situación va a ser muy complicada.

“Hay un sector de corredores que aumentan en razón al dólar blue y eso genera un impacto aún mayor. Muchos de los inquilinos tratan de sostenerse con lo que tienen porque no hay otro lugar y no se consigue. El problema real pasa cuando se debe realizar una actualización del contrato y tanto el propietario como el corredor inmobiliario quieren aumentar por un valor más superior de lo que se venía pagando. Esto hace que los inquilinos opten por irse a la casa de los padres, un asentamiento o un lugar mucho más pequeño donde comienza a preocupar el hacinamiento. Esa es la realidad actual”, denunció.

De todos modos, actualmente en San Juan el porcentaje en cuanto al cumplimiento de pago es muy alto. El presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios indicó que el 98% de los inquilinos se mantienen al día con el pago de sus alquileres.

Sin embargo, Bazán valorizó que la situación actual de los inquilinos es “muy drástica” porque antes el pago del alquiler no llegaba a ocupar el 30% de los ingresos y hoy está alcanzando casi un 60% sin contar los servicios. “Es muy preocupante porque no queda margen para otro tipo de necesidades que tienen las personas para poder vivir dignamente”, declaró.

Finalmente, apuntó al mercado inmobiliario porque insiste en querer derogar la ley de alquileres vigente. “Ellos están en desacuerdo que no se puede aumentar el alquiler en todo un año. Si bien el aumento es un 80% hoy, si se venía pagando 10, ahora se va a pagar 18 hasta diciembre del próximo año. Los propietarios y los corredores inmobiliarios quieren regir ese aumento bajo el índice inflacionario o cuando al propietario se le cante subirlo”, cerró.