Ley ómnibus: cómo sigue el debate en Diputados y qué rol juega Martín Menem

Culminó la primera etapa del debate en comisión de la Ley Ómnibus. Durante tres jornadas intensas, que se extendieron hasta ayer, funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron la letra chica de la iniciativa y respondieron preguntas de los más de un centenar de diputados que deberán dictaminar el megaproyecto en los próximos días. Tras la insistencia de bloques de la oposición, con Unión por la Patria a la cabeza, el lunes asistirán al plenario de comisiones representantes de la sociedad civil que se verían afectados por la iniciativa, en caso de ser sancionada. ¿Qué cronograma tiene el oficialismo en la cabeza?

La tercera fue la vencida. Luego de la reiterada insistencia por parte del presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, el oficialismo debió acceder a invitar a organizaciones no gubernamentales para que expongan ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

Así lo anunció el oficialista Gabriel Bornoroni en el arranque del tercer encuentro del plenario que, a lo largo de la semana, recibió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Guillermo Francos; y al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, entre otros funcionarios del Ejecutivo.

La cita será el lunes a partir de las 10 y, por estas horas, en la Cámara se encuentran confeccionando la lista de invitados que, se prevé, será extensa. Es más, no descartan que las exposiciones se prolonguen hasta el martes.

En cambio, en la agenda del oficialismo no figura ningún otro funcionario pese a que, en especial Unión por la Patria, viene exigiendo que asistan al plenario de comisiones Federico Sturzenegger (uno de los autores del proyecto, pero que no tiene un cargo en el Gobierno), Luis Caputo, ministro de Economía, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "No vienen más funcionarios", le aseguraron a este medio fuentes de La Libertad Avanza.

Cómo sigue el debate

El oficialismo apunta a que el megaproyecto que declara 11 emergencias, delega facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por dos años (prorrogable por dos años más), suspende la fórmula de movilidad previsional e impulsa una reforma electoral, entre otros ítems, sea votado en el recinto el 25 de enero.

Para cumplir con esa meta, el La Libertad Avanza deberá poner un pie en el acelerador. Es que la bancada que lidera Oscar Zago cuenta con apenas 38 diputados, cuando se requieren 129 para reunir el quórum. Es por eso que tender puentes con los diferentes bloques de la oposición (salvo la Izquierda y Unión por la Patria, que ya avisaron que rechazarán de plano la medida) será imprescindible.

En este escenario, el oficialismo convocará a una reunión de jefes de bloque la semana que viene, en la que también comenzará el debate de la letra chica del proyecto por parte de las tres comisiones a las que fue girada la iniciativa para firmar el dictamen antes del 25.

Según aseguró Zago en diálogo con este medio, están confiados en el que proyecto llegará a destino. Dijo que harán el "esfuerzo" para firmar un dictamen con el grueso de los bloques. LLA apuesta, sobre todo, al PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. "Buscaremos consenso", aseguró el jefe de la bancada libertaria.

Asimismo, la semana que viene los popes de LLA de la Cámara de Diputados se reunirán con funcionarios del Ejecutivo para delinear los pasos a seguir. De esos encuentros se desprenderá hasta qué punto el presidente Javier Milei acepta las "sugerencias" que vienen haciendo los bloques opositores para acompañar el dictamen con su firma.

Quien está a cargo de recoger esas "sugerencias" -como les dicen a los cambios que los bloques de la oposición piden para acompañar el mega proyecto- y elevarlas a Casa Rosada es el presidente de la Cámara, Martín Menem, que viene manteniendo reuniones uno a uno con los jefes de los bloques dispuestos a colaborar con el oficialismo.

Pero la decisión final, intuyen los que participan de esos encuentros, está en Javier Milei. Es por eso que intentan "hacerle entender", por medio del riojano que, en caso de no aceptar los cambios que vienen planteando, no acompañarán el megaproyecto de ley.

"Menem no está empoderado", aseguró uno de los partícipes de esas reuniones bilaterales. Esa misma fuente destacó que el presidente de la Cámara se muestra con voluntad de escuchar a las partes pero que, al final del día, no es más que un nexo entre el Palacio del Congreso y Casa Rosada.

Por: Déborah de Urieta / Redactora de Política