El aire acondicionado es un aliado fundamental durante la temporada de verano para mantener frescos los espacios en casa y en el trabajo. Sin embargo, para que funcione de manera óptima es esencial realizar una limpieza y mantenimiento regular que garantice un aire más puro y un consumo energético eficiente.

Cuando el equipo está sucio, pueden aparecer malos olores, la eficiencia disminuye y el gasto eléctrico se incrementa. Por ello, seguir un método sencillo de limpieza puede prolongar la vida útil del aire acondicionado y asegurar su correcto rendimiento.

Publicidad

Limpieza de filtros: Los filtros acumulan ácaros, bacterias y virus del ambiente. Para limpiarlos, abre la tapa inferior del split, extrae los porta filtros y aspira cuidadosamente la suciedad. Si es necesario, remójalos en agua fría y límpialos con un cepillo suave y jabón antibacteriano, enjuagando luego con abundante agua. Es importante dejarlos secar completamente, evitando la exposición directa al sol, antes de volver a colocarlos.

Cuidado del split interior: Utiliza agua con jabón para limpiar especialmente las rejillas, que suelen ser las zonas con mayor acumulación de suciedad. Tras la limpieza, seca el área con un paño limpio para evitar humedad.

Mantenimiento del desagüe: El sistema de drenaje elimina el agua sobrante, que puede ser entre 2 y 5 litros por hora de funcionamiento. Es clave vaciar esta agua regularmente para prevenir malos olores y limpiar el depósito para evitar obstrucciones.

Revisión del gas refrigerante: Controla que no existan fugas en el sistema. Si notas que debes recargar el gas frecuentemente durante una temporada, es probable que haya pérdidas que requieran atención profesional.

Con estos cuidados sencillos, el aire acondicionado mantendrá su eficiencia y contribuirá a un ambiente más saludable y confortable durante los meses más calurosos.