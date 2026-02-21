El uso diario de la cocina provoca que las hornallas acumulen grasa y restos de comida difíciles de quitar. Aunque los productos industriales suelen ser la primera opción, pueden dañar las superficies, dejar residuos y generar olores fuertes. Frente a esto, existe un método simple y seguro con ingredientes que suelen estar en cualquier hogar.

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco permite limpiar en profundidad sin necesidad de raspar ni deteriorar las piezas. La reacción entre ambos ingredientes ayuda a desprender la suciedad adherida de manera eficaz.

Paso a paso para limpiar las hornallas

Retirar las hornallas y rejillas de la cocina.

Colocarlas en la pileta o en un recipiente amplio.

Espolvorear 2 cucharaditas de bicarbonato sobre la superficie.

Agregar media taza de vinagre blanco de forma gradual.

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos.

Frotar con esponja o cepillo.

Enjuagar con agua caliente y secar bien antes de volver a colocar.

Este procedimiento permite eliminar la grasa sin dañar el esmalte ni el metal, evitando el desgaste que pueden generar los productos químicos de uso frecuente.

En casos de suciedad más difícil, se recomienda repetir el proceso o dejar las piezas en remojo con agua caliente y bicarbonato durante una hora. También se puede aplicar una pasta espesa de bicarbonato con unas gotas de agua directamente sobre las zonas más afectadas.

Como toque final, una vez limpias y secas, pasar un paño con unas gotas de vinagre ayuda a recuperar el brillo y eliminar cualquier resto opaco, dejando las hornallas como nuevas.