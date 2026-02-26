Huarpe Deportivo > Cálida bienvenida
Lionel Messi deslumbró a fanáticos en un entrenamiento abierto en Puerto Rico
POR REDACCIÓN
Hace 5 horas
El Inter Miami viajó a Puerto Rico para disputar un amistoso frente a Independiente del Valle Lionel Messi Selección argentina, y el club respondió con un entrenamiento abierto al público.
El estadio Juan Ramón Loubriel fue escenario del ensayo de las Garzas, con tribunas colmadas de hinchas que cantaron junto a Messi al ritmo de “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar”. Según medios locales, los fanáticos se acercaron desde temprano, vistiendo camisetas de la Selección argentina, el Barcelona y el Inter Miami.
Con una sonrisa permanente, Messi compartió gestos de cariño con el público junto a su compañero Rodrigo De Paul
Más Leídas
Más Leídas