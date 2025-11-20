El Gobierno nacional designó al exministro del Interior Lisandro Catalán como nuevo integrante del Directorio de YPF, tras la renuncia presentada por Carlos Bustos por motivos personales. La decisión fue confirmada por la petrolera ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde se notificó el reemplazo de manera formal.

Catalán representará al Estado Nacional, que mantiene el 51% del capital accionario de la compañía, lo que le otorga la potestad para definir los cargos dentro del Directorio. La salida de Bustos (ingeniero con vínculos históricos con Domingo Cavallo) abre paso a una figura cercana al oficialismo y con creciente presencia política en el norte del país.

Dentro del Gobierno, la designación fue interpretada como un gesto directo hacia Tucumán, provincia en la que Catalán preside La Libertad Avanza, el partido conducido a nivel nacional por Karina Milei. Su llegada consolida además la influencia de José Rolandi, otro representante del Ejecutivo en la cúpula de la petrolera.

El nombramiento busca reforzar la cohesión interna y asegurar un mayor control político sobre YPF, considerada una de las empresas estratégicas del Estado. Catalán, de perfil técnico y reconocido por su rol articulador con los gobernadores, renunció al Ministerio del Interior cuando Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete, en una reconfiguración interna del Gabinete.

Antes de su desembarco en YPF, había asumido en el Ministerio del Interior tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires, con la misión de recomponer los vínculos con las provincias y el Congreso. Ahora, desde su nueva posición, busca consolidar su proyección en Tucumán de cara a las elecciones de 2027, donde podría competir por la gobernación con respaldo del espacio libertario.