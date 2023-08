Este martes se presentó el listado completo de los postulados para el nombramiento de . Son 340 personas que buscan ocupar uno de los 14 lugares disponibles en altos cargos en la Justicia de San Juan.

El proceso de selección para llenar las 14 vacantes en el Poder Judicial terminó con el cierre de la inscripción en el último Consejo de la Magistratura. Ahora, el enfoque se traslada a la siguiente fase del proceso, que involucra una serie de etapas para la elección y designación de los magistrados que ocuparán estos puestos judiciales clave.

Según el calendario establecido, del 1 al 5 de septiembre se abrirá el período destinado a la realización de impugnaciones. Durante este tiempo, los consejeros tendrán la oportunidad de presentar objeciones o cuestionamientos sobre los postulantes que se inscribieron para las vacantes. Este proceso de impugnación es fundamental para garantizar la transparencia y la integridad en la selección de los futuros magistrados.

La siguiente fase del proceso implica entrevistas a los candidatos por parte de los consejeros. Estas entrevistas son cruciales para evaluar las aptitudes, experiencia y habilidades de los postulantes. Basándose en estas entrevistas y en la información proporcionada durante la inscripción, el Consejo de la Magistratura construirá las ternas de candidatos recomendados para cada una de las vacantes. Estas ternas serán presentadas ante la Cámara de Diputados para su consideración y selección final.

El número total de inscritos para las vacantes es de 340 profesionales. La variedad de cargos judiciales a llenar es diversa y abarca diferentes niveles y áreas de especialización. Entre los cargos a cubrir se encuentran un juez de Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno de Ejecución Penal, uno de Paz de Capital, cuatro de primera instancia penal, uno para Fiscalía de primera instancia y tres defensores Oficiales. Además, se busca ocupar un cargo de fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal.

Los cruces entre oficialismo y oposición

En los últimos días hubo cruces entre el el uñaquismo y la oposición. Después de que el intendente de Rivadavia y vicegobernador electo, Fabián Martín cuestionara la participación de funcionarios de Uñac y pedia que se hiciera después del paso de mando. A esto el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, comentó: "No quieren participar de paritarias, pero cuando se trata de nombrar una persona, 5 o 10, quieren tener una participación o una paralización. No vamos a polemizar, no suma y no le sirve a nadie, menos a los sanjuaninos. Pero repito: dentro de la ley todo, fuera nada".

Martín le respondió: “Los que tienen memoria selectiva son ellos porque nos invitaron a las paritarias, pero no nos dan lugar para dar nuestra opinión sobre la designación de jueces. No corresponden que un gobierno en retirada tome decisiones unilaterales y quiénes ocupen los cargos en la justicia deben ser personas no politizadas”.