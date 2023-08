El gobernador Sergio Uñac salió a responderle al vicegobernador electo Fabián Martín, quien solicitó que las 14 vacantes que busca cubrir el Consejo de la Magistratura en la Justicia sean nombramientos que realicen después de la asunción de las nuevas autoridades provinciales.

En un acto de entrega de viviendas en el Barrio Medepym, en Rawson, Uñac declaró: "No podemos tener un gobierno electo selectivo. No quieren participar de paritarias, que es un tema difícil de arreglar y cuesta mucho lograr estos equilibrios, pero cuando se trata de nombrar una persona, 5 o 10, o las que correspondan por las leyes dictadas desde hace tiempo, quieren tener una participación o una paralización". Esto fue después de que Fabián Martín se pronunciara sobre los próximos nombramientos en la Justicia de San Juan la semana pasada.

"No vamos a polemizar, no suma y no le sirve a nadie, menos a los sanjuaninos. Pero repito: dentro de la ley todo, fuera nada", agregó el mandatario sanjuanino.

El punto de discordia se centra en el concurso lanzado por el Consejo de la Magistratura para cubrir 14 cargos judiciales, que incluyen puestos como juez de Cámara Civil, Tribunal de Impugnación, Ejecución Penal, Paz de Capital, entre otros. La diferencia radica en si estas designaciones deberían llevarse a cabo antes o después del cambio de gobierno.

Martín había dicho que "el gobierno de Uñac está en retirada y no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente". Además, en el Café de la Política, comentó "el problema no es que solo se nombran nuevos jueces en esta gestión que trascenderá a la nuestra, si no es que ingresen a esos cargos disponibles funcionarios del uñaquismo que buscarán politizar desde la Justicia las futuras acciones llevando a que se pierda la independencia que buscamos".

"Todas las acciones de gobierno que deben definirse antes del 10 de diciembre, son metié del actual gobierno que lidera Sergio Uñac. Aquello que trascienda esa fecha ya nos involucra porque justamente Marcelo Orrego es quien se hará cargo de la gobernación gracias al voto popular. Lo único que yo pido es que simplemente nos permitan conversarlo", cerró.