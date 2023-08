La convocatoria que realizó el Consejo de la Magistratura para cubrir 14 cargos en el Poder Judicial de San Juan sigue generando repercusiones en el ámbito político. Esta vez el miembro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, fue quien tuvo un cruce de declaraciones con el vicegobernador electo, Fabián Martín. Es que el intendente de Rivadavia había dicho en DIARIO HUARPE que “la búsqueda masiva de ocupación de cargos en la Justicia de San Juan que tramita el Consejo de la Magistratura no debe ser utilizada para que sean nombrados funcionarios del actual gobierno o sus militantes”.

Incluso el integrante de Juntos por el Cambio criticó el nombramiento de cortistas en el máximo tribunal por parte de la gestión uñaquista. Esto despertó la respuesta por parte de De Sanctis, quien en Radio Sarmiento “es una falta de respeto, el Gobernador no me da órdenes ni funciono con el principio de obediencia debida, al igual que el resto de los ministros”.

“Al 95% de los jueces no se les conoce pertenencia, actuación y afiliación política. No voy a permitir, se lo diré oportunamente a Martín, que den a entender que a me dan instrucciones porque fui fiscal de Estado. Sé dónde estoy parado”, afirmó el miembro de la Corte.

Este lunes, el propio Martín continuó el debate utilizando sus redes sociales. “Quiero decirle al Sr. Presidente de la Corte, G. De Sanctis, que yo no le falto el respeto a la gente, siempre hablo con la verdad y sobre un hecho objetivo. Usted era Fiscal de Estado (y reconocido militante político) y acto seguido se transformó en Ministro de la Corte”, escribió. Anteriormente, había aludido a los casos de “el entonces vicegobernador Marcelo Lima y la asesora Letrada de Gobierno Adriana García Nieto” quienes también integran el tribunal sanjuanino.

Los cargos a ocupar en el Poder Judicial

El Poder Judicial requiere ocupar dos vacantes de la Sala II Cámara Civil para la Cámara de Apelaciones y otro para el Tribunal de Impugnación. Un cargo de juez de primera instancia de Ejecución Penal, cuatro vacantes para el Colegio de Jueces del fuero penal y un cargo para el juzgado de paz de Capital.

Además, se sumarán cargos para vacantes generadas por el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial. Así es que buscarán ocupar las vacantes de fiscales de primera instancia, de los cuales uno de ellos será nombrado en la Segunda Circunscripción de Jáchal. Además, al departamento del Norte también se designarán un cargo de asesor oficial y tres de defensor oficial.

Las ternas las forman los cinco integrantes del Consejo de la Magistratura, que cuenta con un integrante del Poder Judicial, uno del Ejecutivo, otro del legislativo y dos abogados profesionales libres que se eligen bajo el paraguas del Foro de Abogados. Esta composición es la que se retomó en 2005 luego de suspender la norma aprobada dos años antes que modernizaba el órgano y se decidió regresar a la original de 1986.