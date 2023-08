El concurso por los 14 cargos que lanzó el Poder Judicial generó que el uñaquismo y orreguismo se enfrenten. Tan así es que el gobernador Sergio Uñac cruzó a Fabián Martín, vicegobernador electo, por los dichos que vertió en DIARIO HUARPE la semana pasada. Esto generó que el rivadaviense tomara el guante y le contestara a la máxima autoridad provincial, dándole continuidad a la polémica.

El gobernador Sergio Uñac afirmó que “no podemos tener un gobierno electo selectivo. No quieren participar de paritarias, que es un tema difícil de arreglar y cuesta mucho lograr estos equilibrios, pero cuando se trata de nombrar una persona, cinco o 10, o las que correspondan por las leyes dictadas desde hace tiempo, quieren tener una participación o una paralización".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esto llevó a que el actual intendente de Rivadavia, Fabián Martín, expresara que “los que tienen memoria selectiva son ellos porque nos invitaron a las paritarias, pero no nos dan lugar para dar nuestra opinión sobre la designación de jueces”.

Sergio Uñac agregó a la polémica que "no vamos a polemizar, no suma y no le sirve a nadie, menos a los sanjuaninos. Pero repito: dentro de la ley, todo, fuera nada". Esto tuvo su contraparte con dichos de Fabián Martín, quien dijo que “el gobierno pierde tiempo precioso en tratar de colocar a los 14 funcionarios judiciales cuándo hay temas más importantes como es la crisis que vive la Obra Social Provincial, la atención primaria de salud, la sequía, entre otros”.

Otra de las voces del gobierno que decidió expresarse sobre el tema fue el vicegobernador Roberto Gattoni, quien afirmó que “creo que los tiempos legales hay que cumplirlos, creo que cada uno tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en el momento que les corresponda todas aquellas decisiones que le correspondan a la Cámara de Diputados o al Gobernador, en su caso, se llevarán adelante".

En tanto, que de la oposición ya se había expresado de modo crítico Marcelo Arancibia, al asegurar en el Café de la Política Exprés que aseveró “preocupación por la falta de una línea divisoria entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. El llamado a concurso empieza cuando el presidente de la Corte conforma el Consejo de la Magistratura y ya estamos en agosto y todavía no estaba constituido y llaman rápidamente a cubrir vacantes”.

Publicidad

Textuales

Sergio Uñac / gobernador de San Juan

“No quieren participar de paritarias, pero cuando se trata de nombrar una persona, 5 o 10, quieren tener una participación o una paralización”. “No vamos a polemizar, no suma y no le sirve a nadie, menos a los sanjuaninos. Pero repito: dentro de la ley todo, fuera nada".

Fabián Martín / vicegobernador electo

“Los que tienen memoria selectiva son ellos porque nos invitaron a las paritarias, pero no nos dan lugar para dar nuestra opinión sobre la designación de jueces”. “No corresponden que un gobierno en retirada tome decisiones unilaterales y quiénes ocupen los cargos en la justicia deben ser personas no politizadas”.

Los plazos del concurso del Poder Judicial

Este lunes a las 23.59 finalizó el plazo de una semana para que todos los interesados en alguno de los 14 cargos del Poder Judicial se anotaran. Ahora se abre el periodo 48 horas en el que los inscriptos tienen tiempo de completar documentación.

A partir del 1 de septiembre inicia el momento de las impugnaciones y se extiende hasta el 5 de septiembre. Terminado esto arranca el trabajo del Consejo de la Magistratura que debe entrevistar a todos los inscriptos hasta formar una terna de cada uno de los 14 cargos disponibles que luego enviará a la Cámara de Diputados.

Ya en la Legislatura serán los legisladores los que elijan a los que ocuparán los cargos de la justicia definitivamente.