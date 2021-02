Llevaron a su papá a una clínica porque se sentía mal, lo hicieron esperar casi tres horas y no lo atendieron

En las horas del mediodía de este jueves, una familia asistió a clínica Santa Clara porque uno de sus integrantes tenía un gran malestar. Se trata de un hombre de 68 años que se levantó con problemas estomacales y fiebre. Según sus hijos, el sanatorio privado los hizo esperar casi tres horas y no lo atendió.

“Mi padre llegó cerca de las 13 a la clínica, acompañado de mis dos hermanas. Solamente pudo entrar con él una, mientras la otra esperó afuera. Pero no les dieron respuesta en lo inmediato. Estuvieron casi tres horas en la sala junto a otra mujer, que también esperaba la asistencia médica”, detalló Sebastián Laciar a DIARIO HUARPE.

Hartos de la situación, los familiares que estaban afuera ingresaron para saber por qué no atendían Héctor Laciar, que estaba en una silla de ruedas y con pérdida de conocimiento, según contaron sus hijos. Sebastián hizo un video del momento en el que se puede ver al guardia de seguridad, la encargada de la guardia y una enfermera. En términos generales, los tres les explicaron que no ingresaban a su padre por falta de camas.

“Nos amenazaron de que iban a llamar a la Policía porque no podíamos estar en la sala y porque estábamos filmando. Lo dejaron tirado. Veían que mi papá estaba vomitando, se hacía pis y caca. A pesar de eso no hicieron nada”, dijo Sebastián Laciar.

Cansados de la falta de respuestas y desesperados por no saber qué le pasaba a su padre, los hermanos Laciar decidieron llevarlo primero al hospital Guillermo Rawson. Allí les dijeron que no recibían a ningún paciente del Santa Clara si no tenía constancia de rechazo de atención y les explicaron que durante la mañana llegaron varias personas de la misma clínica y por la misma situación.

Tras esto, arribaron a clínica El Castaño. Según María Laciar, hija del damnificado, lo atendieron en 15 minutos, le pusieron tres sueros y le hicieron análisis de sangre, pero tuvieron que desembolsar $7.000. De acuerdo al relato de la mujer, su papá ahora se encuentra bien y el posible diagnóstico que le den sea una gastroenteritis.

Héctor tiene problemas de presión alta y de corazón. Por eso el miedo de sus hijos y la urgencia a que sea atendido. María dijo a este medio que manejan la posibilidad de presentar alguna queja formal en la Superintendencia de la Salud de la Nación.