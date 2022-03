Lo chocaron y murió tras agonizar un día: un bombero está en la mira de la Justicia

Un auto, conducido por un bombero, atropelló a un ciclista de 68 años este martes por la siesta sobre calle Costanera, cerca del predio donde se realiza la Fiesta Nacional del Sol, en Chimbas. El hombre fue derivado a urgencia del Hospital Guillermo Rawson y murió tras agonizar un día. El uniformado ahora está en la mira de la Justicia. En la noche de este miércoles, se presentó en la Subcomisaría Cipolletti y quedó demorado, según informaron fuentes judiciales.

La víctima se llamaba José Leonardo Alcayaga, mientras que el conductor del auto es Diego Darío López de 44 años, bombero de la Policía de San Juan. Las fuentes del caso dicen que el automovilista viajaba a cumplir con una adicional cuando protagonizó el siniestro vial.

El hecho sucedió cerca de las 16.20 de ayer martes. El ciclista se encontraba consciente y hasta pudo hablar con el conductor del auto, dijeron fuentes del caso. Luego lo trasladaron al centro de salud complejo de Capital y este miércoles por la siesta, el hombre de 68 años falleció, lo que activó una investigación por parte de la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales.

El caso es incipiente y el equipo de fiscales, sumado el cuerpo de Criminalística de la Policía de San Juan, deberá determinar si hubo responsabilidad del conductor en el hecho que terminó con la vida de una persona.

Tras conocer el deceso del ciclista, el bombero, junto a su abogado particular Sergio López Martí, se entregó este miércoles, cerca de las 21, en la Subcomisaría Cipolletti, donde quedó demorado al menos hasta que los investigadores conozcan el resultado del informe toxicológico y la planilla de antecedentes penales. Si el alcoholemia no da positivo y se constata que el efectivo no tiene causas contra la ley abiertas, será liberado y llegará a una hipotética audiencia de formalización en libertad.