¿Lo llama Román? Fue campeón con Boca y quiere volver cuanto antes

Una figura de renombre internacional desea volver a defender los colores de Boca Juniors pronto. La estrella, que juega en el extranjero, tiene serias intenciones de volver a vestir la camiseta con la que fue campeón. Por ahora, espera el llamado de Juan Román Riquelme y/o el Consejo de Fútbol para que se concrete. Su representante habló en las últimas horas y dio indicios sobre lo que podría suceder.

Se trata justamente del futbolista uruguayo Nicolás Lodeiro, el que entre 2015 y 2016 se movió dentro de la institución de La Ribera y logró quedarse con dos títulos. Gerardo Cano, mánager del "charrúa", tuvo una entrevista con D Sports Radio y sostuvo cuál es el deseo del propio atacante y hasta cuándo debería quedarse en el Seattle Sounders de la Major League Soccer. Claro, si lo llama Boca, todo podría cambiar.

"Si mañana llega un interés real de Boca lo estudiaríamos. Un llamado del club lo conmovería y lo dejaría muy feliz", fue lo que comenzó diciendo Cano en relación al deseo del futbolista nacido en Paysandú. Además, su vínculo con el club norteamericano tiene un año más de vigencia. Por eso, el "Xeneize" debería soltar una gran cantidad de dinero para contar con los servicios del experimentado jugador de 33 años.

Por otra parte, el representante de Nicolás Lodeiro no se quedó callado al explicar que no han tenido contactos directos con la dirigencia del Xeneize. "En su momento, en junio, una persona vinculada al fútbol se comunicó con Nico para acercarlo a Boca. Nunca nadie del club se acercó a nosotros para plantearlos el interés real", destacó. Por el momento, no ha habido contactos en este mercado de pases.

¿Vuelve a Boca?

En el 2015, Nicolás Lodeiro convirtió uno de los tantos más importantes de su carrera. Este fue nada menos que contra River y el Monumental. Sirvió para ganar por la mínima ante el rival de toda la vida y salir con una sonrisa de visitante. Al año siguiente, en 2016, se fue de Boca a la MLS. Sus números en el cuadro argentino fueron: en 51 partidos disputados, anotó 11 goles y brindó 13 asistencias. Además, ganó la Copa Argentina 2014/15 y el trofeo de Primera División en su primera temporada en la entidad azul y oro.