A nada de la Navidad y con la mirada puesta también en Año Nuevo, las familias sanjuaninas comienzan a definir el menú para las celebraciones. Como cada año, la carne vacuna vuelve a ocupar un lugar central en la mesa, especialmente el asado y otros cortes tradicionales que se repiten generación tras generación.

En ese contexto, Sebastián Parra, distribuidor de carne en la provincia, aseguró a DIARIO HUARPE que las ventas previas a Navidad “vienen muy tranquilas” y sin un aumento significativo en el consumo. “No hubo signos de grandes incrementos en las ventas”, explicó, aunque se mostró confiado en que la demanda crecerá en las horas previas al 24 de diciembre, como ocurre habitualmente.

Parra remarcó que el comportamiento del consumo mantiene la misma lógica que durante el resto del año. De lunes a viernes las ventas son bajas, mientras que los fines de semana se registra mayor movimiento en las carnicerías. “El sábado y el domingo cambia totalmente, ahí las familias eligen consumir más”, señaló.

A pesar del contexto económico, el distribuidor destacó que la costumbre de compartir carne vacuna en las fiestas sigue firme. “Estamos a la expectativa para el 24”, afirmó, dando cuenta de que muchos compradores esperan hasta último momento para hacer sus compras.

Los cortes más elegidos y sus precios

Entre los cortes más demandados para las cenas de Navidad y Año Nuevo, Parra mencionó los clásicos de siempre: peceto, matambre y asado, en todas sus variantes. En su carnicería, los valores actuales son los siguientes:

Peceto: $16.900 el kilo

Matambre: $14.000 el kilo

Tapa de asado: $14.000 el kilo

Hojal de costilla: $16.000 el kilo

Punta de espalda: $19.000 el kilo

El distribuidor aclaró que estos precios pueden variar según el comercio, ya que su rol es el de proveedor y no el de formador de precios. “Distribuimos la carne, pero no imponemos los valores a nuestros compradores”, explicó.

Con ventas moderadas, pero expectativas puestas en los días clave, el sector cárnico se prepara para un nuevo cierre de año. Mientras tanto, el asado, el matambre y el peceto vuelven a consolidarse como los protagonistas de las cenas festivas.