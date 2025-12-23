Mientras avanza la repavimentación y reparación de plataformas de subida y bajada, el arreglo de guardarraíles y el bacheo en distintos tramos de la avenida Circunvalación, el Gobierno de San Juan ya proyecta un objetivo de mayor envergadura: la repavimentación integral de todo el anillo vial. Sin embargo, la posibilidad de concretar esa obra recién aparece en el horizonte de 2026 y está supeditada a un acuerdo con la Nación, ya que se trata de una ruta nacional.

Así lo confirmó el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, quien aclaró que por el momento no existe una definición concreta para el corto plazo. “La intención del Gobierno provincial es poder pavimentar toda la Circunvalación, pero no depende solamente de la Provincia, sino también del Gobierno nacional”, explicó el funcionario.

Villavicencio detalló que actualmente la Dirección Provincial de Vialidad llamó a licitación para la denominada etapa 21 de pavimentos provinciales, que se encuentra en período de evaluación. “Creeríamos que en febrero ya vamos a estar en condiciones de poder ir ejecutando esa etapa 21, destinada a rutas provinciales”, señaló, al tiempo que indicó, que dentro de la planificación existe la posibilidad de intervenir también en el anillo de la Circunvalación.

No obstante, remarcó que cualquier obra sobre esa traza requiere aval nacional. “Cada intervención tiene que estar aprobada y contar con el visto bueno para poder ejecutarla. Más allá de que tenemos un convenio que nos permite hacer obras, es una ruta nacional”, subrayó.

El funcionario explicó además que la idea no se limita a renovar la carpeta asfáltica. “La intención no es solamente mejorar la cinta asfáltica, sino también producir otras mejoras, como resolver asentamientos en las proximidades de los túneles y otras cuestiones técnicas que estamos analizando”, indicó.

En ese sentido, Villavicencio sostuvo que el avance dependerá de la resolución de aspectos técnicos y administrativos. “En la medida que podamos ir teniendo concreciones, vamos a estar más cerca de poder concretar un objetivo que es pavimentar toda la Circunvalación”, afirmó, aunque dejó en claro que no se trata de una obra inmediata.

Respecto a las prioridades viales, el secretario señaló que la etapa 21 es “abierta”, lo que permite intervenir cualquier ruta provincial que lo requiera. Si bien existen tramos identificados como prioritarios, aclaró que esas definiciones pueden ajustarse al momento de la ejecución, de acuerdo con las necesidades y la disponibilidad presupuestaria.

Finalmente, Villavicencio anticipó que el Gobierno provincial ya piensa en el mediano plazo. “Está previsto que en el transcurso de 2026 tratemos de hacer una nueva licitación por otra etapa de ejecución de pavimentos. Si el presupuesto acompaña, vamos a poder mejorar varias rutas provinciales que lo necesitan”, concluyó.

Así, la repavimentación integral de la Circunvalación aparece como una meta posible, pero condicionada: recién en 2026 y siempre que se logre un acuerdo con Nación que permita avanzar con una obra clave para la circulación y la seguridad vial en el Gran San Juan.