El 11 de diciembre de 2025 marcó el lanzamiento oficial de ChatGPT GPT-5.2, la última actualización de OpenAI que promete transformar el uso de la inteligencia artificial en ámbitos profesionales y empresariales.

Esta nueva versión se distingue por su mejor comprensión del contexto extenso, lo que permite responder con mayor precisión en procesos que requieren múltiples pasos. Además, incorpora un uso avanzado de herramientas integradas para análisis de datos y ejecución de flujos de trabajo completos.

Entre las mejoras destacan también sus capacidades optimizadas en programación, facilitando la depuración de código y la generación de funciones complejas, así como una mejor interpretación de imágenes y datos visuales, útil en entornos que combinan texto y elementos gráficos.

OpenAI ha lanzado tres variantes para adaptarse a diferentes necesidades:

GPT-5.2 Instant: orientado a respuestas rápidas y tareas cotidianas.

GPT-5.2 Thinking: diseñado para razonamientos profundos y análisis estructurados.

GPT-5.2 Pro: la versión más potente, pensada para uso profesional intensivo y problemas complejos.

Esta diversidad permite a usuarios con distintos perfiles acceder a soluciones que se ajustan a sus objetivos específicos, fortaleciendo la integración de la inteligencia artificial en el día a día.

La llegada de GPT-5.2 refleja una evolución significativa en rapidez, profundidad y funcionalidad, abriendo nuevas posibilidades para automatizar procesos complejos en áreas como administración, marketing, finanzas y soporte técnico.

Además, su implementación facilita la incorporación de IA en flujos de trabajo tanto en pequeñas y medianas empresas como en grandes corporaciones, contribuyendo a reducir costos operativos y potenciar la creatividad y la toma de decisiones con sistemas inteligentes.

El lanzamiento de esta versión fue acelerado tras que Sam Altman, CEO de OpenAI, decretara un “código rojo” ante el éxito comercial de Gemini 3, la competencia directa de Google.

Desde su despliegue gradual, GPT-5.2 está disponible en todas las versiones de ChatGPT, mientras que las ediciones anteriores, como GPT-5.1, seguirán operativas temporalmente antes de su retiro definitivo.