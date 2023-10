Lo que dijo Tyson Fury tras ser casi noqueado por Francis Ngannou

Tyson Fury prometió no dejar piedra sin remover en su preparación para enfrentar a Francis Ngannou, pero ni siquiera él podría haber imaginado lo que casi sucedió el sábado por la noche. Se suponía que el invicto rey del boxeo de Peso Pesado aplastaría al luchador de MMA menos experimentado, quien aparentemente sólo tenía una oportunidad de golpear gracias al inmenso poder que el camerunés genera con sus golpes. Y aunque este mostró esa fuerza con una sorprendente caída en el tercer asalto, también logró llevar al británico al borde de la derrota.

"Eso definitivamente no estaba en el guión. Francis es un gran luchador. Fuerte, gran pegador y mucho mejor boxeador de lo que todos pensábamos que sería. Escuche, es un hombre muy torpe y un buen pegador, y lo respeto mucho. Antes de la pelea y después. Era muy incómodo. Él no se acercaba. Él estaba parado atrás esperando que yo lanzara mis golpes y luego intentara contraatacar", comentó Fury a la prensa tras la pelea.

Asimismo, Tyson también resaltó: "Es un buen luchador. Probablemente me ha dado una de mis peleas más duras en los últimos 10 años. Es parte del boxeo. Me quedé atrapado detrás de la cabeza otra vez. No me lastimé ni nada, estaba bien. Me levanté y era lo que era. Volví a mi boxeo. Sólo una caída repentina detrás de la cabeza. Creo que fue un golpe en la nuca y fue lo que fue. Estaba bien".

Más palabras de Tyson Fury

"He estado fuera del ring mucho tiempo otra vez, 11 meses entre mis últimas peleas. Puedes verlo aquí. Anillo oxidado y todo. No hay excusas. Francis es un buen peleador y me atrapó con algunos buenos golpes. Juego limpio para él. Me cortó en el ojo allí. No sé qué fue eso, un gancho de izquierda o un cabezazo o algo así, no estoy seguro. Pero fue una pelea dura. Perfecto. Es un buen luchador, Francis. Me dio algunos buenos golpes y fue mucho mejor de lo que pensábamos que sería", aseveró el campeón británico de boxeo.

Para concluir, Tyson Fury mencionó: "Buen luchador. No hay excusas, es un buen boxeador. Es mucho mejor de lo que pensé que sería y me dio una buena pelea. Juego limpio para él. Dios lo bendiga. No sé qué tan cerca estuvo, pero obtuve la victoria y eso es lo que es. Me gustaría volver a hacerlo más adelante. Estoy seguro de que a Francisco también le gustaría hacerlo. Tenemos que lidiar con este hombre Oleksandr Usyk a continuación y eso es lo que sigue para nosotros. Es un hombre más pequeño que Francisco. Siempre dije que Francisco era una pelea mucho más peligrosa que Oleksandr y eso es todo".