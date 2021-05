Lo que tenés que saber a la hora de elegir los materiales de tu cocina

La variedad de materiales que existe en el mercado puede hacer que elegir los materiales para tu cocina no sea una tarea sencilla. A la hora de remodelar o diseñar, es necesario realizar un estudio para conocer las prestaciones de cada material, precios y estilos.

En esta guía, exploramos la diversidad de opciones de materiales para cada uno de los elementos que conforman la cocina.

1. MESADA

La mesada es un elemento fundamental, primero porque es la base de nuestra área de trabajo y, segundo, porque se lleva una parte importante de nuestro presupuesto. Además, el material que elijamos para la mesada influirá en el estilo que tendrá nuestra cocina y en cómo nos sentiremos en este espacio.

Lo importante es elegir materiales resistentes y fáciles de limpiar, teniendo en cuenta que en este área de la casa hay calor, humedad, golpes, etc. En este sentido, lo más recomendable cuando tenemos poco presupuesto es el granito natural, el precio no depende de la calidad sino del origen de donde se extrae, ya que se incrementa debido al transporte y los impuestos.

Comúnmente se piensa en el mármol y el travertino como materiales para la mesada, sin embargo, no son recomendables para la cocina, ya que al ser piedras porosas absorben y se manchan fácilmente. Además, por su alta porosidad pueden juntar bacterias, algo que no contribuye a la hora de mantener la asepsia en el lugar. Pero si te encanta el mármol natural, podes elegir materiales sintéticos que lo simulen y que, al estar constituidos a base de cuarzo, son más resistentes y brindan la posibilidad de elegir entre una infinidad de diseños.

Para presupuestos no tan ajustados, tenemos la opción del Neolite o Silestone, un material sintético con todas las cualidades que queremos en una mesada: no se ralla, se pueden apoyar fuentes calientes sin problema, no se mancha con materiales ácidos (jugo de limón, vinagre, vino) y es aséptico.

Las mesadas de acero inoxidables también son una opción para presupuestos ajustados, pero necesitan una estructura debajo para que no se doblen al momento de cortar, picar, etc. No son tan elegidas porque, normalmente, se las relaciona con cocinas industriales o quirófanos, sin embargo, podemos usar este material para el revestimiento de pared y lograr efectos interesantes al combinarlo con la iluminación. Todo dependerá del estilo que deseemos para nuestra cocina.

En San Juan, no es frecuente utilizar la madera en construcción, debido a nuestro clima seco y a la amplitud térmica que tenemos. Sin embargo, si optamos por maderas estacionadas, para que resistan mejor las variaciones de temperatura, es bueno elegir variedades como la Pinotea o el Eucalipto con un espesor superior a 1 ½ pulgada (aproximadamente 4 cm). Con la adecuada protección, será una excelente opción para la mesada y aportará calidez al ambiente. Hay que tener la precaución de no cortar sobre ésta y de realizar mantenimiento anual con laca o con resina. Un consejo útil, es utilizar el recorte de lo que se saca para la bacha, como tabla para picar.

2. REVESTIMIENTO DE PARED

El revestimiento de pared se elegirá según el estilo que deseemos darle a nuestra cocina pero, sobre todo, acompañando el tipo de mesada que elijamos. La opción que mejor engalana es la piedra natural, pero como no es la más económica, podemos encontrar alternativas. Actualmente en el mercado encontramos unos porcelanatos de 60cm x 120cm que son realmente divinos y simularán que has invertido en piedra natural al evitar las juntas que se generan con cerámicos de menor medida.

Una opción más jugada es revestir la pared con micro cemento o estucado, vienen de varios colores y con esto lograrán tener protegida tu pared ante las salpicaduras, de una manera económica y muy vistosa.

Por supuesto hay revestimientos más pequeños como el clásico subway, hexágonos, calcáreos, venecitas y cerámicas artesanales que le dan a nuestra cocina un aire más joven

3. MUEBLES

En este punto básicamente hay que prestar atención a 3 aspectos:

1- La estructura del mueble: Es importante sea firme. Si tu mueble será de Melamina es preferible que el núcleo sea de MDF y no de aglomerado ya que eso te asegurará su durabilidad. También, la estructura podrá ser de caño de un tamaño no menor a 25 mm x 25mm. Verificando que los largos tengan refuerzos estructurales.

2- El material de los frentes de puertas y cajones: Puede ser de madera o MDF laqueado en el mejor de los casos, pero en versión más económica encontramos la melanina con una infinidad de colores y texturas que podrás combinar de mil formas

3- Los herrajes: Es la articulación de nuestro mueble, bisagras y correderas hacen que usar los muebles sea un placer o una tortura. Actualmente en el mercado encontramos herrajes con freno para que puertas y cajones no golpeen, haciendo más durable nuestro mueble. También encontramos herrajes de apertura automática, con luces y sensores que harán de tu cocina una experiencia tecnológica.

Espero que, si están en tiempos de remodelación o diseño, esta información te sea útil y te ayude a lograr la cocina de tus sueños.