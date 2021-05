Humedad: todo problema tiene solución

En la entrega anterior de esta sección hablamos sobre diferentes estrategias a la hora de prevenir la humedad en las estructuras y evitar los daños a futuro que la presencia del agua puede causar. Además, aprendimos a diagnosticar los distintos tipos de patologías relacionadas con el tema. Pues bien, si toda esa información llegó tarde a tus manos y el problema de la humedad ya se hizo presente en tu casa, será bueno contarte que existen distintas soluciones para cada tipo de lesión y en esta nota, nos encargaremos de explicarlas.

A CADA LESIÓN, UNA CURA

Una vez comprendida la causa que afecta nuestra construcción, podemos pasar a dar las soluciones pertinentes a cada caso. En este punto es importante aclarar que, como en toda patología, es fundamental la revisión y tratamiento por parte de un profesional aunque, contar con información al respecto seguramente te ayudará a la hora de tomar buenas decisiones y supervisar el trabajo.

Humedad por condensación:

Si tu humedad es por condensación (aquella producida por el vapor interno de la hogar al entrar en contacto con las paredes frías), y considerando que el clima sanjuanino es seco, es probable que el aislamiento térmico de tu casa sea insuficiente. Para curar esta patología deberás pensar en realizar una nueva cubierta de techo con más aislación o colocar revoques térmicos o paneles decorativos antihumedad en el interior, que nos ayudan a aislar térmicamente también, por lo que ahorrarás energía en climatización invierno y verano.

Si el problema viene por el lado de las ventanas, la opción más económica es incorporar cortinas pesadas para que aíslen mejor tu ventana o cambiar las aberturas por unas con DVH.

Estas soluciones son para curar la causa que lo genera, pero si tu humedad no es grave y dura muy poco podrás recurrir al uso de pinturas anti hongo y con eso será suficiente. Otro producto recomendable es Sikaguard-antihumedad, un impregnante de base acuosa, que crea una película transparente anti hongo que logra, también, evitar que aflore el salitre.

Humedad por filtraciones:

Si el problema son las filtraciones (cuando a la vivienda ingresa agua proveniente del exterior), en este caso deberás encontrar la causa que lo genera.

Si la lesión es causada por caños rotos dentro del muro, deberás preguntarte por qué pudo haberse roto, si es por la edad de la construcción es algo que puede pasar tarde o temprano; pero si, además del caño roto, observas fisuras o grietas en el muro puede que el motivo de esa rotura sea por asentamientos en el suelo, lo que hace que el muro esté cediendo y que dicha fuerza haya roto el caño en su interior. En este caso deberás no solo reparar el caño, si no también reconstituir el suelo para que la estructura no siga cediendo.

Otra de las causas por fisuras suele ser por roturas en los tanques, sobre todo de cemento o fibrocemento, que con el paso de los años y la exposición a la intemperie sufren el debilitamiento de las capas de contención. De ser este tu caso deberás solucionarlo con mezclas cementicias impermeabilizantes. Hay que prestar atención a las etiquetas que digan “apto para agua de consumo” ya que algunos productos podrían contener sustancias tóxicas. Producto recomendado: Sika Monotop-107 / Weber Imper-F.

La más común de todas las filtraciones suele ser en los techos, por fallas en las membranas. Es importante el control y mantenimiento de forma periódica de nuestros techos y antes de los periodos de lluvia como puede ser enero/febrero, para verificar que la membrana esté en buen estado. Sobre todo, ya que una vez que la estructura está húmeda debemos esperar a que se seque por completo antes de repararla.

Si la filtración viene por pared, donde no pasan caños, y por detrás tenemos un jardín con riego, algún cantero o elemento que pueda contener agua, deberás recomponer la capa aisladora vertical. Para ellos, podrás utilizar SikaTop® Seal-107 Flex.

Humedad por capilaridad:

Esta es de las causas más comunes y que más afectan a las estructuras de las construcciones. Se trata de un tipo de humedad que aparece de a poco, va ganando terreno silenciosamente hasta que, cuando se torna visible, es posible que esté causando más daño del que muestra. Como ya hemos dicho, la causa más probable es la falla en la capa aisladora horizontal lo que hace que la humedad ascienda. Muchas veces si el muro es de ladrillo lo va degradando hasta afectar su estructura.

La solución para estos casos es realizar infiltraciones en el muro para reconstituir la capa nula, dañada o vencida. El procedimiento suele demorar alrededor de 30 días según la humedad ambiente. El paso número uno es quitar los primeros 50 o 60 cm de revoque, para lograr que el muro evapore la humedad concentrada. Este punto podemos ayudarlo con equipos eléctricos. Luego, realizar las inyecciones del producto indicado para recomponer la capa aisladora, esperar su completa penetración y secado para, después, revocar los exteriores, siempre teniendo el cuidado de colocar también revoque hidrófugo para completar la protección del muro. Producto: SikaMur Injectocream-100 / Sika Inertol Infiltración.

Si bien esta es la forma correcta, en muchos lugares ofrecen soluciones mágicas, que prometen de un día para otro hacer desaparecer la humedad, pero ¡cuidado queridos lectores!, al colocar paneles antihumedad, pinturas impermeables, tabiques de plástico, madera o con morteros súper densos, lo que están causando es un efecto chimenea, es decir, haciendo que la humedad suba aún más por el muro. Esto no lo verán rápidamente porque tendrán tapado el exterior, pero en el interior del muro la estructura se irá debilitando y, tarde o temprano, la humedad terminará apareciendo por algún lado.

Hay que tener en cuenta que los productos recomendados son a modo de ejemplo, y su efectividad dependerá de la correcta selección adecuada a la patología, condiciones físicas del soporte y el ambiente, y su correcta técnica de preparación, manipulación y aplicado.

Arq. Laura Cocinero

Directora del Estudio UNOENCIEN