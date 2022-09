El diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de los líderes de la línea liberalista de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, pasó por San Juan para codearse con los dirigentes de la oposición en la provincia y tener contacto directo con la gente. DIARIO HUARPE tuvo una exclusiva con él y, entre lo que más llamó la atención, fue la condena al posible tercer mandato del gobernador de la provincia en San Juan.

"No al voto carambola"

Afirmó que la oposición tiene que ganar en San Juan, ¿por qué es tan importante la provincia?

Publicidad

Por muchas razones, pero primero porque sería una victoria extraordinaria por el potencial enorme que nosotros le adjudicamos a la provincia. Pero además, porque se disputan los legisladores nacionales, que van a ser la clave de la gobernabilidad futura.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Vino a apoyar a los referentes opositores de la provincia por el tema del nuevo sistema electoral y usted ya se mostró en contra…

Yo estoy en contra de todos estos regímenes extraños, disparatados y anacrónicos. A mí me parece que las PASO son un sistema muy positivo y creo que es un error enorme ir para atrás en eso y sería un gran error por parte del gobierno de San Juan intentar una tercera gobernación. No hay que buscar cosas raras, hay que dejar que el sistema institucional funcione de la manera más ordenada. Eso es lo que vengo a defender y a trabajar acá en San Juan.

En el 2017, uno de los referentes más grandes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, dijo que las PASO eran innecesarias, ¿Qué cambió desde aquel tiempo para que ahora toda la oposición esté en contra de la eliminación de las PASO?

Publicidad

Yo nunca estuve en contra de eliminar las PASO, vamos a ser francos. Yo creo que fue una alternativa que permitió y le permitió al Gobierno y a la oposición ordenar sus fuerzas. Es un sistema que va contra la rosca, es decir, los arreglos de candidaturas. Las PASO daba a los ciudadanos la posibilidad de constituir sus listas y le da el rol de elegir a su candidato. Nosotros copiamos las PASO al sistema uruguayo y si usted mira, siempre les funcionó bien. Necesitamos transparencia y visibilidad y el “voto carambola”, o Ley de Lemas, no lo da. Si se acuerdan, era un sistema uruguayo que los uruguayos eliminaron. Es ir para atrás, me parece un grave error.

Como economista de pura cepa que es usted, ¿cómo ve la economía sanjuanina?

Diría que veo a San Juan con un enorme potencial. Yo creo que hay una combinación de un precio extraordinario por el cobre y los recursos… Si la memoria no me falla, San Juan tiene 4 o 5 proyectos de envergadura internacional…

La minería como bastión fundamental, ¿no?

Por supuesto que es fundamental la agroindustria, ustedes se han destacado mucho en la vitivinicultura, los vinos sanjuaninos se han destacado muchísimo. También las producciones de pasas, de ajos, de cebolla. Todo eso ha tenido un crecimiento enorme y yo creo que el turismo va a ser una revolución en San Juan, pero me parece que el potencial minero tiene características mundiales. Es como Vaca Muerta, o sea, petróleo tenemos en todo el país, pero Vaca Muerta tiene envergadura internacional. Yo creo que los yacimientos que hay acá son, probablemente, mejores que los chilenos. Entonces estamos ante una oportunidad inmensa.

"Massa los tiene en un puño"

Usted planteó que no hay que olvidarse que Massa viene del mismo palo que Alberto y Cristina, ¿hay alguna medida económica que para usted lo diferencie?

Le voy a ser totalmente franco, yo estoy en contra de todas estas medidas que ha tomado, toda esta cosa deshilachada, desordenada, anunciando cuestiones disparatadas. ¿Por qué le va a dar un tipo de cambio distinto a la soja que al vino sanjuanino? ¿Por qué le va a dar un tipo de cambio mejor que a la cebolla o al ajo? Eso no tiene ningún tipo de razón. Lo único que yo admito, que es cierto, es que se acabó la retórica tonta, esa retórica anticapitalista, de atacar a la empresa, a las inversiones, que la emisión de dinero no importaba, que el déficit no importaba. Eso desapareció, ahora Massa es todo lo contrario. Dice que hay que tener un déficit primario más bajo, lo cual tiene razón… dice que hay que controlar la emisión monetaria, dice que hay que atraer emisiones del resto del mundo, todas cosas que yo vengo diciendo hace muchísimos años. Eso hay que reconocer, que la retórica se acabó, se acabó ese populismo de bajo fondo.

Te digo la verdad… Massa los tiene en un puño a todo el Frente de Todos. Los tiene en un puño. La única chance que tienen ellos es que a él le vaya medianamente bien. No hay más ni Cristina, ni Alberto, todo es Massa. Los tiene en un puño.

Horacio Rodríguez Larreta pasó la semana pasada por San Juan y habló de un plan nacional para transformar la Argentina, ¿en qué lugar se pone usted en ese plan?

Creo que voy a disputar el liderazgo del país. En ese plan, creo que estoy para eso. Pero eso lo vamos a discutir el año que viene.

Con respecto al ataque de Cristina Fernández, usted dijo que fue un “ataque de un energúmeno”, ¿piensa que es un fenómeno individual o social?

En el mundo ha habido esta cuestión. Gente loca, desquiciada, hay en todos los países. Por eso yo había pedido que nuestros magistrados y funcionarios tuvieran custodia, para que estas cosas no ocurran. No me parece que esta altura de la investigación haya aparecido nada que no sea un problema de un desquiciado. Yo confío mucho en el juez y en la fiscal y espero sus conclusiones.

Fue muy nombrado esta semana por su famosa carta en la que plantea “son ellos o nosotros”…

Los que leyeron la carta no necesitan ninguna explicación. Estamos los que estamos dispuestos a ordenar nuestra vida por la constitución, por las leyes, por el debido proceso, el monopolio de la fuerza en el Estado y respetar las normas. Por otro lado, están los que están dispuestos a violar esas normas. Ellos violan las normas y al que les quepa el sayo que se lo ponga.

Como referente político, ¿no cree que es tiempo de moderar esos discursos?

Tengo muy claro que los que violan la constitución, los que causan disturbios, los que apañan delincuentes, tienen que ser dejados de lados. Nos hace mal convivir con eso.