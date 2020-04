Los 2 presos heridos en el Penal de Chimbas están graves en terapia intensiva

El director del Penal de Chimbas, Javier Figuerola, informó a DIARIO HUARPE que los 2 presos que resultaron heridos el martes en el conflicto que hubo en la cárcel, siguen graves.

Ambos están en terapia intensiva del hospital Marcial Quiroga. Uno tiene pronóstico reservado debido a las quemaduras que presenta en el cuerpo.

Otro de los internos que ingresó ayer al centro de salud de Rivadavia, recibió el alta este miércoles y ya lo trasladaron nuevamente al servicio penitenciario.

Los 2 heridos que quedan en el Marcial Quiroga tienen menos de 30 años. Si bien no fueron identificados, las autoridades indicaron que uno de ellos está procesado y el otro, condenado.

Los internos resultaron heridos en medio de un conflicto en el penal ocurrido el martes cerca de las 17. Los problemas se iniciaron en la Unidad Nº 1 y luego fueron sumándose los del sector Nº 4 con los pabellones 1, 3, 4 y 5. Los reos aseguraron que en la requisa "hubo palazos y balas de goma".

Las autoridades dijeron que pudieron controlar la situación y que el humo que se vio desde el exterior fue por el incendio de colchones que iniciaron los presos.

Sobre el conflicto, el fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Zapata, dijo a Radio Sarmiento que unas 200 personas que están en la cárcel pidieron la libertad por temor a un posible contagio de coronavirus, las cuales "no han sido concedidas, están en estudio”.

No obstante, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, le dijo a Radio Ligth que "la bajada de línea del gobernador es que no hay motivo para otorgar este beneficio” porque "no hay circulación viral".