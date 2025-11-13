Los ADRs se hunden hasta 7,2% y los bonos en dólares caen este jueves, en medio de una jornada negativa en Wall Street. A nivel local, el mercado mantiene el sesgo positivo y vuelca su atención a los próximos desafíos de la gestión de Javier Milei: la baja del riesgo país, la compra de dólares del Tesoro de los EEUU y la aprobación del Presupuesto 2026 a fines de este año.

En ese contexto, los títulos ceden hasta 0,6% de manera generalizada, encabezados por el Bonar 2029, Global 2041 (-0,6%) y el Global 2041 (-0,4%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se mantiene en torno a los 604 puntos básicos.

"El claro triunfo oficialista despejó muchas de las dudas acerca de su gobernabilidad futura y dejo un escenario mucho más optimista de cara a futuro", dijo Capital Markets Argentina. "De todas formas, las próximas medidas a anunciar por el ‌Gobierno, así como su capacidad de negociar las nuevas reformas con el Congreso serán claves para poder mantener al mercado en este supuesto positivo", añadió.

Esta semana, el ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación.

"El sostenido ritmo ‍de compresión del riesgo país, viene generando positivas expectativas respecto a un regreso a los mercados internacionales de deuda, un hito que sería crucial en términos de necesidades financieras", dijo el economista Gustavo Ber.

En otro orden, los bonos CER operan mixtos tras el dato de inflación que marcó un 2,3%. En ese sentido, los títulos escalan hasta 1,6% liderados por el DIP0, y pierden hasta 0,8%.

ADRs y S&P Merval

El S&P Merval cae 4% a 2.866.316,560 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 4,5% a 1.483,73 puntos. Las acciones con mayores caídas son Aluar (-7,7%), Grupo Supervielle (-7,6%) y Banco BBVA (-6,1%).

En Nueva York, las acciones operan con bajas generalizadas: Grupo Supervielle (-7,5%); Edenor (-6,3%); Banco BBVA (-5,5%). Por su parte, los principales índices de Wall Street se hunden, con el Nasdaq perdiendo 2,5%, seguido por el S&P 500 (-1,6%) y el Dow Jones (-1,3%). A su vez, el Russell 2000 pierde 2,7%.

En cuanto a los principales factores de las caídas, destacan que entre los inversores crecen las dudas de que la Reserva Federal (Fed) finalmente recorte las tasas en diciembre, al tiempo que hay incertidumbre por los datos oficiales de empleo e inflación, que fueron demorados por la histórica parálisis gubernamental de 43 días.

Por su parte, el gestor de fondos de cobertura, Michael Burry, conocido por anticipar la crisis de hipotecas subprime en EEUU, dio de baja su fondo Scion Asset Management, desatando una catarata de especulaciones en Wall Street.

Fuente: Ámbito