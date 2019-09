Los antecedentes que pueden complicar al conductor que atropelló y mató

Eugenio Veppo, el conductor que atropelló y mató a una agente de policía y dejó en grave estado a otro efectivo, tiene antecedentes que pueden llegar a complicarlo en el proceso judicial.

El periodista sigue detenido acusado de homicidio simple con dolo eventual y su situación se complica. Es que su abogado reconoció que su cliente no le contó que tiene antecedentes penales.

"Uno puede no recordar una causa que tiene 20 años de antigüedad, pero él tuvo una causa el año pasado. Entiendo que me subestimó. Si me miente me voy a dar cuenta", dijo el abogado José Luis Ferrari. Esta causa está en trámite y es por resistencia a la autoridad, mientras que, hay otra en la que Veppo y su hermano fueron denunciados por amenazas y tuvieron que cumplir 20 horas de trabajo comunitario. "Fue lo primero que le pregunté y me dijo que no", aseguró Ferrari.

Tras 14 horas del accidente en el que chocó y mató a la agente, le hicieron controles de alcoholemia que dieron negativo aunque aún se espera el test de sangre. "A mí me contó que estaban en un asado y que él tomó dos vasos de vino", contó el abogado.

Fuente: Clarín.