La Cámara de Comercio Automotor (CCA) informó un crecimiento del 46,4% en la cantidad de operaciones de autos usados en Argentina respecto a enero de 2024, consolidando un mercado en expansión.

Los modelos más demandados por los argentinos fueron el Peugeot 208, el Toyota Etios y el Volkswagen Gol Trend, que mantienen su liderazgo por segundo año consecutivo sin cambios significativos en la preferencia del público.

Desde Kavak, plataforma especializada en la compraventa de vehículos usados, explicaron que “Peugeot, Toyota y Volkswagen se mantienen como las marcas favoritas de los argentinos: el 208 lidera tanto las búsquedas como las ventas, y se ubica como el auto más deseado y el auto más vendido, dejando en segundo lugar al Etios de la firma japonesa”.

El informe también destaca un notable crecimiento en la financiación: 1 de cada 3 autos vendidos fue adquirido mediante algún sistema de crédito, duplicando los niveles alcanzados en 2023. Más del 60% de los compradores optaron por tasa fija, mientras que el resto eligió tasa UVA.

Las compras financiadas son encabezadas mayoritariamente por jóvenes entre 26 y 35 años, reflejando una mayor inclusión generacional en la adquisición de vehículos. Además, casi la mitad de los clientes de Kavak en este semestre fueron mujeres, representando un 42%, lo que evidencia una diversificación en el acceso al auto propio.

En cuanto a las preferencias de estilo, casi la mitad de los argentinos eligió vehículos Hatchback, con un 47% de las adquisiciones, seguido por los SUV con un 25%, sedanes con un 21% y pick ups con solo un 4%. El Peugeot 208 lidera el segmento hatchback, mientras que la Volkswagen Suran es la minivan más vendida y la Ford Ranger domina en pick ups.

Los colores más elegidos continúan siendo el negro, con un 42,3% de los autos vendidos, seguido por el blanco (29,5%) y el gris (16,1%). En cuanto a la transmisión, la mayoría prefiere caja manual (62,6%), aunque las ventas de automáticos han crecido respecto al año pasado.

Entre otros modelos destacados en ventas se encuentran el Chevrolet Onix, Ford Fiesta Kinetic Design, Fiat Cronos, Ford Ecosport, Chevrolet Cruze II, Ford Focus III, Toyota Corolla, Jeep Renegade, Ford Ka, Chevrolet Tracker, Volkswagen Polo y Renault Sandero, que completan el ranking de preferencias de los consumidores.