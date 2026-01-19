Los casos de sífilis se disparan un 26% en Argentina por una vía de contagio poco conocida

En medio de lo que las autoridades sanitarias ya califican como un brote, Argentina registró un aumento del 26% en los casos de sífilis durante 2025, sumando 46,613 personas diagnosticadas. Si se compara esta cifra con la mediana de los cinco años anteriores, el incremento alcanza un alarmante 71%, lo que marca una tendencia en ascenso sostenido desde 2019. El dato pone de relieve una peligrosa combinación: la subestimación del uso del preservativo y una vía de contagio ampliamente desconocida.

La tasa de contagios por cada 100,000 habitantes ilustra la magnitud del problema: de 56.1 en 2019, escaló a 93.5 en 2024 y rozó los 101 casos en 2025. Este crecimiento no es un fenómeno aislado, sino una tendencia persistente que los boletines epidemiológicos nacionales vienen reportando como alerta. El pico de 2025, con casi 10,000 casos más que el año anterior, marca una aceleración preocupante.

Publicidad

"Hoy estoy viendo no menos que uno o dos casos semanales de sífilis en los estadíos 1 o 2. Muchas de las pacientes ni siquiera se dan cuenta de que tienen la enfermedad", señaló el Dr. Facundo Gómez, ginecólogo del Hospital Rivadavia.

El sexo oral: un eslabón crítico y poco difundido

Un factor clave en esta expansión es una vía de transmisión sobre la que existe poco conocimiento público: el sexo oral sin protección. En muchas relaciones, esta práctica se considera erróneamente de "bajo riesgo".

Publicidad

La bacteria Treponema pallidum puede ingresar al organismo a través de microlesiones en la boca o la garganta, y el llamado chancro —la primera úlcera característica de la enfermedad— puede aparecer en la cavidad bucal, siendo indoloro y fácilmente pasado por alto. Esto convierte a una persona en un agente de contagio que ignora su condición.

Sífilis en el embarazo: un dato alarmante

El brote tiene un impacto severo en la salud perinatal. Durante 2025 se confirmaron 11,261 casos de sífilis en embarazadas, un 15% más que la mediana del quinquenio anterior. La bacteria puede atravesar la placenta y causar sífilis congénita en el bebé, con riesgo de aborto, muerte fetal, prematurez o graves malformaciones.

Publicidad

Aunque hubo una leve baja del 8% en los casos de sífilis congénita (1,033 bebés en 2025), posiblemente vinculada a la menor natalidad y a mejores controles prenatales, la cantidad de gestantes infectadas evidencia un riesgo colectivo elevado que requiere atención urgente.

Prevención, detección y la barrera del estigma

Frente a este escenario, los especialistas son contundentes: