Los hijos de las vías: cómo es vivir en San Juan con el paso del tren en el fondo de la casa

Son las 11 de la mañana y el ruido de la bocina del tren alerta a los niños en la zona de La Cañada, departamento Albardón. A 200 metros comienza a avizorarse la cabina que en escasos minutos pasará por la intersección de General Acha a metros de Sarmiento, donde la semana pasada Alan Tejada, un joven de 13 años, sufrió la amputación de sus pies tras colgarse de uno de los vagones.

Los perros ladran y la tranquilidad en el lugar se ve alterada por las vibraciones que emiten las vías. Un grupo de chicos toman algunas piedras, mientras otros recogen cañas que se apostan en las orillas. Están preparados para recibir el tren. Los espera una “aventura” que está signada por el peligro. A medida que los vagones avanzan, la bocina se hace eco entre las carcasas de lavarropas y heladeras viejas que ilustran los frentes de los domicilios.

“Salí, salí de ahí”, le dice uno de los niños a un perro que está parado en medio de las vías. El animal está confundido por el fuerte sonido y lo único que hace es ladrarle al tren que ahora está a menos de media cuadra de distancia de llegar a ese cruce donde inicia la travesura de los menores.

Finalmente el tren dice presente. Son más de 25 vagones los que salieron de la estación albardonera ubicada en calle Nacional y Uruguay. Las piedras dolomitas y la cal que transporta cubre con una estela blanca las vías. Ahí empieza la acción. Sin barreras de contención, algunos arrojan piedras y otros esperan a que pase la última parte de la formación para trabar un palo o caña en las ruedas traseras.

En esta oportunidad ninguno de los niños se colgó de la unidad. La tragedia reciente que sufrió su amigo Alan reflota en sus pensamientos y recuerdan cuando el pequeño sufrió el accidente

“Él (por Alan) se quiso subir y nosotros le dijimos que no porque de ese lado el tren ‘te chupa’. Hay un escalón y a él el pie se le enganchó atrás del tren y lo comenzó a aplastar”, contó a DIARIO HUARPE Jesús Rivero, amigo del niño accidentado.

Jesús, amigo de Alan, dijo que no volverá a treparse al tren. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Jesús explicó que vio a su amigo lastimado. Alan lo llamó, pero él se resistió a ir. Dice que no podía verlo ensangrentado como estaba. Relató que varias veces su tío les había advertido sobre el peligro que el tren implicaba, aunque ellos lo tomaban como un juego.

“Yo no lo volvería a hacer, no sé los otros. Les aconsejaría que no se cuelguen más después de lo que pasó con Alan”, dijo.