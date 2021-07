Los internos e internas del Penal de Chimbas recibirán capacitación laboral para reinsertarse en la sociedad

Los internos del Servicio Penitenciario Provincial podrán finalmente acceder a cursos de capacitación en oficios para poder reinsertarse en sociedad e integrarse nuevamente a la vida cotidiana con sus familias.

La noticia se dio a conocer este jueves luego de que la Cámara de Diputados de la Provincia aprobara el proyecto de ley del Ejecutivo, creado en cooperación entre la Secretaria de Estado de Seguridad y Orden Público, el Servicio Penitenciario Provincial, la Asociación de Fe y Alegría y el Centro Genesaret, que agrupa a voluntarios de la provincia para asistir a los reos con prisión efectiva y salidas transitorias.

“El proyecto es una propuesta socio educativa, para que los internos que salen y los que aún están cumpliendo pena construyan un proyecto de vida. Se complementa con formación para el trabajo y la vida, competencias con emprendimientos y se realiza un acompañamiento a las personas para que puedan volver a vivir en sociedad. Es difícil volver después de romper muchos vínculos”, dijo a DIARIO HUARPE Fabiola Lara, voluntaria de la parte educativa del Centro Genesaret.

El proyecto busca crear un centro dentro del Penal de Chimbas donde funcionara unidad productiva en el que hombres y mujeres podrán aprender oficios, conocer los procesos productivos y aprehender competencias sociales y de inteligencia emocional. Entre los oficios que se brindarán, se encuentran electricidad, gastronomía, estética y oficios textiles.

“A medida que aumente la capacidad áulica vamos a poder implementar más oficios. A partir de la salida, y todo mediante órdenes de la justicia, las personas que empiecen talleres adentro podrán seguirlos afuera del Servicio Penitenciario en el Centro o comenzarlos sino pudieron hacerlo antes por falta de cupo”, agregó Lara.

En principio, la capacidad está pensada para 25 o 30 internos en turnos mañana y tarde. Además, se espera que el trabajo realizado adentro pueda servir de aliciente para comprar más insumos y materias primas para seguir con la producción y generar espacio para más oficios. Además, se buscará que los talleres tengan certificación oficial del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) para que los penitenciarios y expenitenciarios tengan un registro escrito de los aprendizajes adquiridos en el Penal.

Sobre la ocasión, Javier Figuerola, Director del Servicio Penitenciario, dijo que “el objetivo es otorgar las máximas herramientas para que aquellos que cumplieron su condena puedan lograr un cambio de vida”.

"Esperamos que con este encuadre institucional sea más viable esta propuesta y no sea solamente de buena voluntad sino un compromiso de ciudadanos y ciudadanas con el Estado. El camino de castigo no siempre enseña. No se trata solo de castigar, sino buscar una justicia humanizante y que una mejora de la sociedad", cerró Lara.