El fútbol de San Juan volvió a vestirse de luto este domingo tras la muerte de Daniel Archilla, reconocido dirigente de Colón Junior, cuya partida generó un profundo pesar en toda la comunidad deportiva. Archilla falleció mientras presenciaba un partido de fútbol en el que él mismo había participado minutos antes.

Según los primeros datos, el incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Archilla se encontraba disputando un encuentro de fútbol cuando fue reemplazado y salió de la cancha. Minutos después, mientras observaba el partido desde afuera, se descompensó repentinamente y cayó tendido sobre el suelo. A pesar de las maniobras de asistencia iniciales, no pudo ser reanimado. Las primeras informaciones apuntan a que habría sufrido un paro cardíaco. La Liga Sanjuanina emitió un comunicado.

La noticia impactó de inmediato en el ambiente del fútbol sanjuanino. La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó su profundo dolor a través de las redes sociales, destacando la figura de Archilla como un dirigente ejemplar y querido por todos: “La Mesa Directiva y clubes de Liga Sanjuanina participan con pesar la partida de Daniel Archilla. Nuestro más sentido pésame para la familia”.

Colón Junior también hizo público su dolor con un emotivo mensaje en el que recordó la figura de Daniel Archilla como mucho más que un dirigente. “Estamos de luto. Daniel Archilla, gran dirigente, hincha fanático del Merengue y, por encima de todo, una gran persona, falleció este domingo”, expresaron desde la institución

San Martín fue uno de los clubes que participó en el pesar.

Las muestras de pesar se multiplicaron rápidamente entre clubes de la provincia. Unión, San Martín, Peñarol, Minero y otras instituciones compartieron mensajes de despedida y reconocimiento, señalando el respeto que Archilla había cosechado más allá de los colores.

La conmoción también alcanzó el ámbito político y dirigencial. El vicegobernador Fabián Martin, el diputado provincial y expresidente de la Liga Sanjuanina Jorge Chica, y Martín Sassul, titular de Sportivo Desamparados, expresaron su tristeza públicamente. Entre los mensajes más íntimos se destacó el de Gerardo Iturrieta, presidente de Colón Junior y amigo cercano de Archilla, quien lo recordó como “nos dejó muchas enseñanzas y por suerte lo disfruté mucho”.

Gerardo Iturrieta, presidente de Colón, y Martín Sassul, presidente de Desamparados, acompañaron con sus mensajes de dolor.

A lo largo de su trayectoria, Daniel Archilla dejó una huella imborrable en Colón Junior, donde trabajó incansablemente por el crecimiento institucional y deportivo del club. Su legado trasciende la dirigencia: su padre fue emblema de la institución, él continuó con la pasión y su hijo es actualmente jugador de cuarta división.

El fútbol sanjuanino despide a un referente que supo ganarse el cariño dentro y fuera de la cancha. La tristeza se siente en cada tribuna, en cada club y en cada persona que compartió con él el amor por el deporte. Su recuerdo permanecerá vivo en el Merengue y en toda la provincia, como testimonio de una vida dedicada al fútbol y a la amistad.